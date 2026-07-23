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    23 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    22 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 465,99 тенге, сотиш —472,96 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 529,99 тенге, сотиш — 539,95 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,59 тенге, сотиш — 5,89 тенге;
    • юань: сотиб олиш — 68,96 тенге, сотиш — 73,58 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 467,78 тенге, сотиш — 469,71 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 533,39 тенге, сотиш — 538,66 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,61 тенге, сотиш — 5,75 тенге.
    • юань: сотиб олиш — 68,66 тенге, сотиш — 71,20 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 22 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Иқтисодиёт Доллар Алмати Рубль Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф