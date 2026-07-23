23 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 465,99 тенге, сотиш —472,96 тенге;
- евро: сотиб олиш — 529,99 тенге, сотиш — 539,95 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,59 тенге, сотиш — 5,89 тенге;
- юань: сотиб олиш — 68,96 тенге, сотиш — 73,58 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 467,78 тенге, сотиш — 469,71 тенге;
- евро: сотиб олиш — 533,39 тенге, сотиш — 538,66 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,61 тенге, сотиш — 5,75 тенге.
- юань: сотиб олиш — 68,66 тенге, сотиш — 71,20 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 22 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.