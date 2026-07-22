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    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида асосий хорижий валюталарнинг курслари янгиланди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform

    Астанада:
    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 465,85 тенге, сотиш — 472,78 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 531,97 тенге, сотиш — 541,95 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,48 тенге, сотиш — 5,78 тенге.

    Алматида:
    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 467,41 тенге, сотиш — 469,69 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 534,48 тенге, сотиш — 539,81 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,63 тенге, сотиш — 5,77 тенге.

    Чимкентда:
    • АҚШ доллари: сотиб олиш — 468,40 тенге, сотиш — 470,50 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 535,16 тенге, сотиш — 540,30 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,72 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 469,59 тенге, 1 евро — 536,22 тенге, 1 рубль — 5,96 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 21 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф