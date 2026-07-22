Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида асосий хорижий валюталарнинг курслари янгиланди.
Астанада:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 465,85 тенге, сотиш — 472,78 тенге;
• евро: сотиб олиш — 531,97 тенге, сотиш — 541,95 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,48 тенге, сотиш — 5,78 тенге.
Алматида:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 467,41 тенге, сотиш — 469,69 тенге;
• евро: сотиб олиш — 534,48 тенге, сотиш — 539,81 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,63 тенге, сотиш — 5,77 тенге.
Чимкентда:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 468,40 тенге, сотиш — 470,50 тенге;
• евро: сотиб олиш — 535,16 тенге, сотиш — 540,30 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,72 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 469,59 тенге, 1 евро — 536,22 тенге, 1 рубль — 5,96 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 21 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.