Қозоғистон зилзила хавфини камайтириш бўйича ўз позициясини тақдим этди
ASTANА. Каzinform — Бангкокда БМТнинг Осиё ва Тинч океани учун иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (ЭСКАТО)нинг Зилзила хавфини камайтириш қўмитасининг IХ сессияси бўлиб ўтди.
Қозоғистон делегацияси таркибида Фавқулодда вазиятлар вазири ўринбосари Рамиль Камалов ва Ақмола вилояти Фавқулодда вазиятлар департаменти бошлиғи Бақитжан Алашов штирок этди.
Сессияда Осиё-Тинч океани минтақасида иқлим ўзгариши, иссиқ ҳавонинг кўпайиши ва табиий офатлар хавфини бошқариш билан боғлиқ долзарб муаммолар муҳокама қилинади.
Пленар сессияда сўзга чиққан Рамиль Камалов Қозоғистоннинг зилзила хавфини камайтириш соҳасидаги минтақавий ҳамкорликнинг асосий йўналишлари бўйича позициясини тақдим этди. У иқлим ўзгариши хавфи ортиб бораётган шароитда давлатларнинг чидамлилигини ошириш учун минтақавий мувофиқлаштиришни кучайтириш ва илғор технологик ечимлар алмашиш муҳимлигини таъкидлади.
Қозоғистон делегациясининг ушбу сессияда иштирок этиши мамлакатнинг халқаро мажбуриятларни бажаришга содиқлигини ва минтақанинг иқлим муаммоларига чидамлилигини мустаҳкамлашга ҳисса қўшиш истагини тасдиқлайди.