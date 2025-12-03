Қозоғистон Жазоирга 390 минг тонна буғдой экспорт қилди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил январь-ноябрь ойларида Қозоғистон Жазоирга биринчи марта 390 минг тонна буғдой экспорт қилди. Экспорт қиймати 100 миллион АҚШ долларидан ошди, деб хабар беради ҚР Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Бунга 2025 йилда Қозоғистонда транспорт харажатлари учун давлат томонидан субсидиялар, шунингдек, ташқи сиёсат даражасида сезиларли даражада қўллаб-қувватлаш катта ҳисса қўшди.
Давлат раҳбарининг Қозоғистон қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини халқаро бозорларга олиб чиқиш бўйича кўрсатмаларига мувофиқ, Жазоирдаги Қозоғистон элчихонаси ушбу Шимолий Африка мамлакатининг асосий давлат ташкилотлари ва идоралари раҳбарияти билан музокаралар олиб борди.
2025 йил 14 январда элчи Ануарбек Ахметов буғдой ва дуккакли экинларнинг марказлаштирилган давлат импорт харидларини мувофиқлаштирувчи Жазоир дон маҳсулотлари бўйича касблараро идораси (OAIC) бош директори Насреддин Мессауд билан учрашди. Учрашув давомида унга "Озиқ-овқат шартномаси корпорацияси" МК” АЖ томонидан тақдим этилган лаборатория синовлари натижалари билан Қозоғистон буғдойининг намуналари тақдим этилди. OAIC раҳбари бизнинг буғдойимиз сифатини юқори баҳолади ва уни Жазоир бозорига етказиб беришни ташкил этишга қизиқиш билдирди.
2025 йил 22 июнда А.Ахметов Жазоир қишлоқ хўжалиги вазири Юсеф Шерфа билан музокаралар олиб борди, улар Қозоғистон билан қишлоқ хўжалиги соҳасида, жумладан, Жазоирга дон етказиб беришда кенг қамровли ҳамкорликни кенгайтиришни сиёсий қўллаб-қувватлашларини билдирдилар.
Умуман олганда, Қозоғистон Жазоирга буғдой, гўшт, дуккакли экинлар ва бошқа турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан ташқари экспорт қилиш учун катта салоҳиятга эга.
Шуни таъкидлаш керакки, Жазоир дунёдаги энг йирик буғдой импортчиларидан бири ҳисобланади: у глобал рейтингда бешинчи ўринни эгаллайди ва ҳар йили 9 миллион тоннагача юмшоқ буғдой сотиб олади.