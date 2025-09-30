08:28, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон жанубида ҳаво совийди
ASTANA. Kazinform — Кузнинг илиқ кунларидан сўнг шимолий ҳудудларда ҳаво ҳарорати кечаси минус қийматларга тушди, баъзи ҳудудларда ёмғир қорга айланди.
Яқин кунларда совуқ антициклон Қозоғистон ҳудуди бўйлаб ҳаракатланиб, жанубга йўл олади. Циклон жанубий вилоятларда совуқни келтириб чиқаради.
Жумладан, 1 октябрда Жамбил, Алмати вилоятлари ва Жетису вилоятида, 2 октябрга ўтар кечаси Туркистон вилоятида ёғингарчилик (ёмғир қорга айланиши) кутилмоқда.
Шунингдек, 1 октябрда ҳаво ҳарорати кундузи 5-10 даража илиқ бўлса, 2 октябрда кечаси 1-3 даража совуқ бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Қостанай вилоятида қор ёғган эди.