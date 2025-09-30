OZ
    Қозоғистон жанубида ҳаво совийди

    ASTANA. Kazinform — Кузнинг илиқ кунларидан сўнг шимолий ҳудудларда ҳаво ҳарорати кечаси минус қийматларга тушди, баъзи ҳудудларда ёмғир қорга айланди.

    Заморозки
    Фото: freepik

    Яқин кунларда совуқ антициклон Қозоғистон ҳудуди бўйлаб ҳаракатланиб, жанубга йўл олади. Циклон жанубий вилоятларда совуқни келтириб чиқаради.

    Жумладан, 1 октябрда Жамбил, Алмати вилоятлари ва Жетису вилоятида, 2 октябрга ўтар кечаси Туркистон вилоятида ёғингарчилик (ёмғир қорга айланиши) кутилмоқда.

    Шунингдек, 1 октябрда ҳаво ҳарорати кундузи 5-10 даража илиқ бўлса, 2 октябрда кечаси 1-3 даража совуқ бўлади.

    Эслатиб ўтамиз, Қостанай вилоятида қор ёғган эди.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
