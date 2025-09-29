OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:45, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қостанай вилоятида қор ёғди

    QOSTANAY. Kazinform – Вилоят аҳолиси ижтимоий тармоқларда биринчи қор ёғиши акс этган кадрларни жойлаштирди.

    Снег выпал в Костанайской области
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Қостанай ва Рудний шаҳарларида қор ёғди. Аввалроқ вилоятда ҳаво ҳарорати кечаси -1...-6 даражагача, кундузи +3...+8 даражагача пасайиб, ёғингарчилик (ёмғир қорга айланиши) бўлиши башорат қилинган эди.

    Снег выпал в Костанайской области
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Аввалроқ синоптиклар мамлакатнинг катта қисми шимолий циклон таъсирида бўлишидан огоҳлантирган. Мамлакатнинг жануби-шарқида ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши, шимолда кучли ёмғир ёғиши, ҳаво ҳароратининг пасайиши кутилмоқда. Мамлакатнинг фақат жануби ва шарқида ёғингарчиликсиз об-ҳаво кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб республика бўйлаб кучли шамол бўлиб, туман тушиши мумкин.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Муҳаррир
