09:45, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қостанай вилоятида қор ёғди
QOSTANAY. Kazinform – Вилоят аҳолиси ижтимоий тармоқларда биринчи қор ёғиши акс этган кадрларни жойлаштирди.
Қостанай ва Рудний шаҳарларида қор ёғди. Аввалроқ вилоятда ҳаво ҳарорати кечаси -1...-6 даражагача, кундузи +3...+8 даражагача пасайиб, ёғингарчилик (ёмғир қорга айланиши) бўлиши башорат қилинган эди.
Аввалроқ синоптиклар мамлакатнинг катта қисми шимолий циклон таъсирида бўлишидан огоҳлантирган. Мамлакатнинг жануби-шарқида ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши, шимолда кучли ёмғир ёғиши, ҳаво ҳароратининг пасайиши кутилмоқда. Мамлакатнинг фақат жануби ва шарқида ёғингарчиликсиз об-ҳаво кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб республика бўйлаб кучли шамол бўлиб, туман тушиши мумкин.