Қозоғистон жаҳонда олтин нархлари ўсиши фонида олтин харид қилиш бўйича иккинчи ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда Қозоғистон 57 тонна олтин сотиб олди ва харид ҳажми бўйича дунёда иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Kazinform Finprom.kzга таяниб хабар беради.
2025 йилда Қозоғистон 57 тонна олтин сотиб олиб, харид ҳажми бўйича жаҳонда иккинчи ўринни эгаллади. 2025 йилда энг йирик олтин харидори Польша бўлиб, у 102 тонна олтин сотиб олди. Ундан кейин Қозоғистон ва Озарбайжон — мос равишда 57 ва 53,4 тонна кўрсаткич билан жойлашди. Бешликка Бразилия (42,8 тонна) ва Туркия (26,1 тонна) ҳам кирди. Фаол харидорлар қаторида Ўзбекистон (7,8 тонна) ва Қирғизистон (7,6 тонна) ҳам бор.
2025 йилда олтиннинг энг йирик сотувчилари Сингапур (26,4 тонна), Россия (6,2 тонна) ва Германия (1,3 тонна) бўлди. Харидлар ўсиши металл нархининг тарихий қимматлашуви фонида юз берди. 2025 йил бошида бир троя унция тахминан 2,8 минг доллар турар эди, жорий йил бошига келиб эса нарх 5000 доллардан юқори даражада мустаҳкамланди. Олтин йилнинг энг даромадли ҳимоявий активига айланди.
2020-2025 йиллар даврида олтиннинг энг йирик харидори Хитой бўлиб, у 358 тонна олтин сотиб олди. Кейин эса Польша (321,6 тонна), Индия (245,3 тонна), Туркия (234,7 тонна) ва Бразилия (105,1 тонна) жойлашди.
Шу билан бирга, Қозоғистон сўнгги олти йил ичида энг кўп олтин сотувчилар қаторида бўлиб, соф камайиши 44,4 тоннани ташкил этди. 2022 йилдан 2024 йилгача Миллий банк ликвидликни сақлаб қолиш ва захираларини диверсификация қилиш учун 118,3 тонна олтин сотди. 2025 йилда сиёсат ўзгарди - рекорд нархлар ва геосиёсий нотинчлик шароитида мамлакат яна тўпланишга қайтди. Бу даврда фақат Филиппин 64,8 тонна билан кўпроқ олтин сотди. Шри-Ланка (19,1 тонна), Германия (16,2 тонна), Мўғулистон (15,2 тонна) ва Тожикистон (11,9 тонна) ҳам энг кўп олтин сотувчилар қаторида бўлди.