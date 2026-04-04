Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Россия нефтини ташиш, литий ишлаб чиқариш ва гуманоид роботлар ишлаб чиқариш
ASTANA. Kazinform – Одатдагидек, глобал янгиликлар нашрлари мамлакатнинг кўплаб жиҳатларини чуқур ўрганиб чиқди. Улар Қозоғистонда бола учун илк юрак трансплантацияси, гуманоид роботлар ишлаб чиқариш лойиҳаси ҳақида ёздилар. Мамлакатимиз орқали Россия нефтининг транзити масаласи ва литий ишлаб чиқаришга қаратилган келишув ҳам четда қолмади. Батафсил маълумотни Kazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Caspianpost: Россия нефтининг Хитойга транзити узайтирилди
АҚШ Молия вазирлигининг Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (OFAC) Россия нефтини Қозоғистон орқали Хитойга транзит қилиш лицензиясини узайтирди. Энди мамлакат Россия нефтини 2027 йил 19 мартгача ташиши мумкин. Бу ҳақда Caspianpost хабар берди.
Илгари OFAC томонидан берилган лицензия шу йил апрель ойигача амал қилган. Энди ҳужжат юкланган нефть ва нефть маҳсулотларини сотиш ва ташишга 2027 йил 12 мартгача рухсат беради.
Россия билан тузилган келишувга кўра, Қозоғистон ҳар йили Хитойга транзит орқали 10 миллион тонна нефть етказиб беради. Бу суткасига тахминан 200 минг баррелни ташкил этади. Ва Қозоғистон нефти Россия ҳудуди орқали 4 та йўналишда транзит қилинади.
Ғарб оммавий ахборот воситаларининг хабарларига кўра, ҳозирда Россия хом нефти ўнлаб кемалар орқали ташилмоқда. Ушбу қарор натижасида камида 19 миллион баррель нефть ва 310 минг тонна нефть маҳсулотлари санкциялардан озод қилинди. АҚШнинг бу ҳаракати Хитой билан бирга Россияга ҳам босимни юмшатишга қаратилгани айтилмоқда.
Аzertag: Қозоғистон келаси йили литий ишлаб чиқаришни бошлайди
Қозоғистонда литийни саноат ишлаб чиқариш учун геологик қидирув ишлари олиб борилмоқда. Агар тадқиқот хом ашё захираларини аниқласа, ишлаб чиқариш келаси йили бошланиши мумкин. Бу ҳақда Аzertag хабар берди.
Литий - технология саноатидаги энг муҳим элементлардан биридир. Ушбу металл электр транспорт воситалари учун батареялар ишлаб чиқаришда, электроника ишлаб чиқаришда, кимё саноатида ва фармацевтика саноатида кенг қўлланилади. Халқаро энергетика агентлиги маълумотларига кўра, литий батареяларига глобал талаб 2030 йилга келиб тўрт баравар ошиши мумкин.
Қозоғистонда 9 та литий оксиди кони мавжуд. Уларнинг аксарияти, яъни 4 та кон Шарқий Қозоғистон вилоятида жойлашган. Лойиҳа Қозоғистон компаниялари, Жанубий Корея геология ва минерал ресурслар институти ва Германиянинг HMS Bergbau AG компанияси томонидан биргаликда амалга оширилмоқда.
Орол денгизи минтақасида ҳам катта миқдорда литий захиралари мавжуд.
ТАСС: Илк бор болада юрак трансплантацияси амалга оширилди
“UMC юрак маркази” шифокорлари болада илк бор юрак трансплантациясини амалга оширдилар. Тарихий операция 27 мартдан 28 мартга ўтар кечаси амалга оширилди. Бу ҳақда Россия ТАСС ахборот агентлиги хабар берди.
Хабарга кўра, бемор 15 ёшли ўсмир бўлиб, у 10 ёшидан бери жиддий юрак касаллиги билан курашиб келган. Унинг аҳволи тобора ёмонлашиб борган, бу эса болани тез-тез касалхонага ётқизиш талабини юзага келтирган. Шифокорларнинг сўзларига кўра, боланинг ҳаётини сақлаб қолишнинг ягона имконияти юрак трансплантацияси эди.
Донор сифатида 43 ёшли эркак танланди. Унга мия ўлими ташхиси қўйилгандан сўнг, унинг қариндошлари унинг ўлимидан кейин унинг органини беришга рози бўлдилар. Шифокорларнинг мувофиқлаштирилган иши туфайли ўсмирга янги ҳаёт берилди.
Ҳозирда беморнинг аҳволи қониқарли деб баҳоланмоқда. У реанимация бўлимидан ихтисослаштирилган бўлимга ўтказилди ва тикланиш даврини бошдан кечирмоқда.
Ҳозирги кунда дунёда болалар учун юрак трансплантациясини амалга оширадиган мамлакатлар кам ва барча трансплантацияларнинг қарийб 80% АҚШ клиникаларида амалга оширилади. Бундай операция Қозоғистонда ўтказилгани мамлакатда юқори технологияли тиббий ёрдам кўрсатиш учун зарур имкониятлар мавжудлигини кўрсатади.
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, ҳозирда турли орган трансплантацияси учун навбатда 123 нафар вояга етмаган бемор бор, улардан 9 нафари юрак трансплантациясига муҳтож.
The Times of Central Asia: Қозоғистонда гуманоид роботлар ишлаб чиқарилади
Рақамли ривожланиш ва сунъий интеллект вазири Жаслан Мадиев гуманоид роботлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш режалаштирилганини маълум қилди. Лойиҳа Астанадаги «Astana Hub» халқаро технопаркида амалга оширилади. Вазирнинг нутқини The Times of Central Asia ёзди.
Бугун робототехника марказида гуманоид роботлар учун лаборатория очилди. Лойиҳалар қаторида роботлар учун масофадан бошқариш тизимларини ишлаб чиқиш ва уларни The Times of Central Asia тил моделига интеграция қилиш ҳам бор.
Эслатиб ўтамиз, икки ой олдин вазирлик AgiBot компанияси билан ҳамкорликка киришган эди. Ушбу компания Қозоғистонда роботлар ва сунъий интеллект ечимларини ишлаб чиқариш ва жорий этиш бўйича қўшма корхона яратишни режалаштирмоқда.
Ҳамкорлик доирасида AgiBot Рақамли ривожланиш ва аэрокосмик саноат вазирлиги билан биргаликда роботлар ва робот тизимларини ўқитиш учун "маълумотлар фабрикаси"ни ишга туширади.