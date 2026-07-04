Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Парламент сайлови, Ақжан, $6,2 млрд инвестиция ва мактабларда AI
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта жаҳон оммавий ахборот воситаларида Қозоғистон ҳақида янгиликлар кўп бўлди. Август ойида бўлиб ўтадиган Парламент сайлови, Хитой билан сув мутахассисларини тайёрлаш бўйича қўшма ташаббус ва жанубий ҳудудда шамол электр станцияси қурилиши ҳақидаги маълумотлар тарқалди. Мактаблардаги сунъий интеллект лойиҳалари, Астанада туғилган Ақжан исмли ноёб от ва 6 миллиард доллардан ортиқ инвестициялар мавзуси ҳам кўриб чиқилди. Батафсил маълумотни Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Reuters: Парламент сайлови 23 август куни бўлиб ўтади
Қозоғистонда 23 август куни навбатдан ташқари Парламент сайлови бўлиб ўтади. Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан чоршанба куни янги Конституция кучга кириши муносабати билан имзоланган фармонда айтилган. Давлат раҳбарининг нутқи Reuters томонидан тарқатилди.
Янги Конституцияга кўра, Қозоғистоннинг икки палатали Парламенти бир палатали қонун чиқарувчи органга айлантирилади. Бундан ташқари, вице-президент лавозими жорий этилади ва сайловдан сўнг тайинловлар амалга оширилади.
Сaspianpost: Қозоғистон ва Хитой сув хўжалиги соҳасида мутахассислар тайёрлайди
Қозоғистон ва Хитой сув хўжалиги соҳасида юқори малакали мутахассисларни тайёрлашни биргаликда амалга оширадилар. Сaspianpost хабарига кўра, сентябрь ойида Қозоқ миллий сув хўжалиги ва ирригация университети Шимолий Хитой сув ресурслари ва гидроэнергетика университети билан таълим дастурини ишга туширишни режалаштирмоқда. Қозоғистонлик талабалар учун Хитой университетида бепул ўқиш учун махсус грантлар ажратилади.
Яна бир муҳим таълим лойиҳаси Тараз шаҳрида амалга оширилади. Ҳозирда Қозоқ сув хўжалиги илмий-тадқиқот институти базасида Хитойнинг "Уч чотқол" электр энергияси касб-ҳунар коллежи билан қўшма замонавий ўқув марказини очиш масаласи муҳокама қилинмоқда.
The Times of Central Asia: Masdar компанияси Қозоғистонда шамол электр станциясини қурмоқда
Жамбил вилоятида Марказий Осиёдаги энг йирик шамол электр станцияси қурилиши бошланди. Лойиҳа қайта тикланадиган энергия манбалари соҳасидаги етакчи ташкилот — Masdar билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Бу ҳақда The Times of Central Asia хабар берди.
1,4 миллиард долларлик лойиҳа Қозоғистон компаниялари ва Бирлашган Араб Амирликларидан келган инвесторлар консорциуми томонидан амалга оширилмоқда. Лойиҳа улушларининг 40 фоизи — Masdar компаниясига, 40 фоизи — W Solar компаниясига, 18 фоизи — «Самұрық-Қазына» жамғармаси таркибига кирувчи Qazaq Green Power компаниясига ва 2 фоизи Қозоғистон инвестицияларни ривожлантириш жамғармасига тегишли.
Қурилиш пойдевори учун капсула қўйиш маросими 29 июнь куни видеоконференция шаклида бўлиб ўтди. Шамол электр станцияси 2029 йилнинг учинчи чорагида фойдаланишга топширилиши режалаштирилган.
Report: 6,2 миллиард долларлик инвестициялар жалб қилинади
Қозоғистон кейинги икки йил ичида 200 дан ортиқ ишлаб чиқариш объектларини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бунинг учун тахминан 3 триллион тенге (6,2 миллиард доллар) инвестициялар жалб қилинади. Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарининг қўшма мажлисида маълум қилди.
Reportга кўра, Қозоғистондаги меҳнатга лаёқатли аҳолининг қарийб ярми кичик ва ўрта бизнес соҳасида ишлайди. Сўнгги беш йил ичида ушбу соҳада банд бўлганлар сони 4,5 миллионга етди ва кичик ва ўрта бизнеснинг ЯИМдаги улуши 40 фоиздан ошди.
Euronews: Қозоғистон мактабларга сунъий интеллектни қандай жорий этмоқда?
Қозоғистон таълим тизимига сунъий интеллектни босқичма-босқич жорий этишни бошлади. Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Ҳукуматга бу йўналишда йўл харитасини тасдиқлашни топширди. Дастлабки босқичда лойиҳа шаҳар ва қишлоқ мактаблари ўртасидаги таълим сифатидаги тафовутни камайтиришга қаратилган бўлади. Маълумот Euronews томонидан эълон қилинди.
Жорий йилнинг сентябрь ойида 500 та қишлоқ мактабида пилот лойиҳаси ишга туширилади. Улар юқори тезликдаги интернет ва замонавий рақамли инфратузилма билан таъминланади. Лойиҳа 2027 йил май ойигача давом этади.
Мактаблардаги сунъий интеллект ўқувчиларнинг ўқишдаги ютуқларини таҳлил қилиши ва индивидуал ўқув траекториясини шакллантиришга ёрдам бериши керак. Мутахассисларнинг тахмин қилишича, сунъий интеллект ўқитувчиларнинг маъмурий юкини 30 фоизга камайтириши мумкин.
Бугунги кунда 350 000 дан ортиқ ўқитувчи сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича ўқитилди ва 100 000 дан ортиқ ўқитувчи OpenAI томонидан ишлаб чиқилган GPT-edu платформасидан фойдаланиш имкониятига эга. Қозоғистон 2029 йилга бориб ўзлаштириш қобилияти паст бўлган ўқувчилар сонини камайтиришни ва таълим тизимига сунъий интеллектни ўқитиш усулларини тўлиқ жорий этишни режалаштирмоқда.
Jiji Press: Ақжан — Буюк Даштнинг маданий феномени
Астанада туғилган Ақжан номли от аллақачон бир ёшдан ошди. Ганатли ва Табис номли соф туркман отларидан туғилган тойчоқнинг сурати ижтимоий тармоқларда от гўзаллиги рамзи сифатида тарқалмоқда. Бу ҳақда Япониянинг Jiji Press янгиликлар портали хабар берди.
— Ақжан — жуда ноёб рангли от. Унинг жунининг ранги ёруғликка тўйинган бўлиб, унга ўзига хос кўриниш беради. Бу ранг унинг кўзлари рангини ҳам яхшилайди, бу уни ер юзида учрамайдиган жуда ноёб от зотига айлантиради, — деб ёзади нашр.