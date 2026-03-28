Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Меҳнат миграцияси, ҳайдовчисиз таксилар ва кўмир генерацияси учун инвестициялар
ASTANА. Кazinform – Ҳар доимгидек, жаҳон ахборот воситалари мамлакатдаги кўплаб ўзгаришларни чуқур ўрганиб чиқмоқда. Ҳафта давомида Россия Федерацияси Бош вазири Михаил Мишустиннинг Қозоғистонга расмий амалий ташрифи ва ҳайдвчисиз такси хизмати муҳокама қилинди. Мамлакатда кўмир генерациясини ривожлантиришга сарфланадиган маблағ миқдори ва меҳнат бозорида чет элликларнинг улуши мавзуси ҳам кўтарилди. Батафсил Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
The Times of Central Asia: Астанада ўзи ҳаракатланадиган автомобиль синовдан ўтказилди
Наврўз байрамини нишонлаш пайтида Астанада ҳайдовчисиз автомобилнинг ҳарактланши намойиш этилди. Ҳайдовчисиз такси саноатдаги биринчи йирик лойиҳадир. Бу ҳақда The Times of Central Asia хабар берди.
Транспорт воситаси Д. Серикбаев номидаги Шарқий Қозоғистон давлат техника университетининг Лу Бань устахонасида ишлаб чиқарилган. Автомобилнинг дастурлаш ва йўналиш харитаси устахона ходимлари томонидан ишлаб чиқилган.
Ҳайдовчисиз автомобил Smart City инфратузилмасига сунъий интеллект технологияларини жорий этиш имкониятларини намойиш этди.
Хусусан, навигация тизимлари, маълумотларни қайта ишлаш ва шаҳар муҳити билан ўзаро таъсир қилиш ечимлари тақдим этилди. Келажакда бундай технологиялар шаҳар инфратузилмасига босқичма-босқич жорий этилади, жумладан, ақлли транспорт тизимини ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан бири бўлган ҳайдовчисиз такси хизматларини ишга тушириш.
Тадбир Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги, Астана шаҳар ҳокимлиги ва Astana Innovations ташкилоти кўмагида ўтказилди.
Расмийлар ўз-ўзини бошқарадиган транспорт воситаларини шаҳар мобиллигини ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири деб билишади. Келажакда бундай ечим лойиҳа инфратузилмасига тўлиқ татбиқ этилиши ва автоном таксилар ишга туширилиши мумкин.
ТАСС: Давлат раҳбари Россия Федерацияси Бош вазири Михаил Мишустинни қабул қилди
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга амалий ташриф билан келган Россия Федерацияси Бош вазири Михаил Мишустин билан учрашди. Расмий ахборот Россиянинг ТАСС ахборот агентлиги томонидан эълон қилинди.
Учрашувда Қозоғистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларининг мустаҳкамланиши қайд этилди. Шунингдек, ўзаро манфаатли мулоқотнинг жадал суръатлари ва юқори даражада эришилган келишувларнинг амалга оширилишига эътибор қаратилди.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Михаил Мишустиннинг Чимкентда бўлиб ўтадиган Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши йиғилиши ва Рақамли форумда иштирок этиши Қозоғистон-Россия муносабатларининг ўзига хос хусусиятини ва иккала томоннинг ҳам уларни янада ривожлантириш истагини тасдиқлайди.
Шуни таъкидлаш жоизки, Мишустин Россия Қозоғистоннинг асосий ташқи савдо шерикларидан бири ва миллий иқтисодиётдаги энг йирик инвесторлардан бири эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси қарийб 30 миллиард долларга етганини таъкидлади. Россия ва Қозоғистон энергетика, саноат, транспорт инфратузилмаси, қишлоқ хўжалиги ва рақамли иқтисодиёт соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш салоҳиятига эга.
Аnadolu: Қозоғистон кўмир энергетикасини ривожлантиришга 15 миллиард доллардан ортиқ маблағ сарфлайди
Яқинда Ҳукумат “Кўмир генерациясини ривожлантириш” бўйича миллий лойиҳани маъқуллади. Аnadolu ахборот агентлигининг хабар беришича, тегишли қарорни Бош вазир Олжас Бектенов имзолаган.
IT-секторнинг ўсиши, маълумотлар марказларини яратиш ва сунъий интеллектни жорий этиш барқарор базавий юкламани талаб қилади, уни фақат қайта тикланадиган энергия манбалари таъминлай олмайди. Шунинг учун Миллий лойиҳа 7,8 ГВт қувватга эга энергия манбаларини жорий этиш ва модернизация қилишни кўзда тутади.
Режага Экибастуз (2640 МВт), Курчатов (700 МВт) ва Жезқазған (500 МВт) йирик объектларини, шунингдек, Кўкшетау, Семей ва Ўскемендаги замонавий ИЭСларни ўз ичига олган 8 та янги энергия ишлаб чиқариш манбаларини қуриш киради.
Бундан ташқари, Ақсу ГРЭС, Экибастуз ГРЭС-2 ва Қарағанди энергия маркази каби 11 та мавжуд заводни чуқур модернизация қилиш бошланади. Бу ишлар 2030 йилга бориб саноатдаги асосий ускуналарнинг эскириш даражасини 12,6% га камайтириш имконини беради.
Лойиҳалар бюджетдан ташқари маблағлар, яъни инвестицияларни жалб қилиш орқали амалга оширилади. Умумий инвестиция ҳажми 7,5 триллион тенгедан ортиқ.
Euronews: Хорижий мутахассислар Қозоғистонга оқиб келмоқда
Бугунги кунда Қозоғистон аллақачон халқаро мутахассислар учун жозибадор жойга айланди. Фан, таълим, технология ва санъат соҳаларида узоқ муддатли карьера қуришни ният қилган хорижий мутахассислар тобора кўпроқ Астанани танламоқда. Euronews мавзуни ўрганиб чиқди ва қаҳрамонлар ҳақида ҳикоя қилди.
Робототехника бўйича PhD даражасини олган Ҳусайн Атакан Варол Калифорниядаги юқори технологияли компаниялардан бирида ишлаши мумкин эди. Бироқ, мутахассис Қозоғистонга кўчиб ўтишга ва ҳаётида янги бобни бошлашга қарор қилди. Дастлаб атиги бир йилга келган у охир-оқибат доимий равишда жойлашди. Бугунги кунда у Назарбоев университетида 15 йилдан бери ишлайди.
Қозоғистон халқаро мутахассислар учун қулай муҳит яратмоқда. Таълим мақсадида мамлакатга келаётган фуқаролар сони ҳам йиллар давомида ошди. Масалан, чет эллик Жанфранко Касарин уч йиллик шартнома асосида International Steppe School of Astanaда инглиз тилидан дарс бериш учун пойтахтга кўчиб ўтди. Россиялик IТ-мутахассии Владимир Белянков ва Япониядан кордебалет артисти Яно Мадоканинг кўчиб ўтиш ҳикоялари ҳам қизиқарлидир.