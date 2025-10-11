Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Каспий денгизи, Германияга нефть жўнатиш
ASTANA. Kazinform – Ҳафта давомида жаҳон ахборот маконида Қозоғистон мавзусига оид бир қатор муҳим материаллар элон қилинди. Халқаро нашрларда Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Каспий денгизи ва трансчегаравий дарёларнинг экологик ҳолатига оид ташаббусларига алоҳида этибор қаратилди.
Бундан ташқари, Қозоғистоннинг Германияга нефть етказиб бериш ҳажмини ошириш, ТДТ+ форматида ҳамкорликни кенгайтириш, газ соҳасида янги лойиҳаларни амалга ошириш ҳақидаги янгиликлар кенг муҳокама этилди. Батафсил Kazinform мухбири шарҳида ўқинг.
Azertaq: Қасим-Жомарт Тоқаев Каспий денгизи ва трансчегаравий дарёлар ҳолатига алоҳида эътибор қаратишни буюрди
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Каспий денгизи ва трансчегаравий дарёлар ҳолатига алоҳида эътибор қаратиш зарур, деб ҳисоблайди. Бу ҳақда у Душанбеда бўлиб ўтган “Марказий Осиё-Россия” иккинчи саммитида айтиб ўтди. Бу ҳақда Озарбайжоннинг Azertaq нашри хабар берди.
Қозоғистон Президенти минтақа давлатлари экологик таҳдидларга дуч келаётганини таъкидлаб, масалани ҳал этиш бўйича ҳукумат раҳбарлари ва тегишли органлар даражасида тизимли ва мувофиқлаштирилган чора-тадбирлар кўриш зарурлигини таъкидлади.
“Шу муносабат билан Экология масалалари бўйича Россия ва Марказий Осиё давлатларининг вазирлар кенгашини шакллантиришни таклиф қиламиз. Трансчегаравий дарёлар ва Каспий денгизининг ҳолатига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Ушбу мураккаб масалани ҳал этишга Каспий денгизи сув ресурсларини сақлаш бўйича давлатлараро дастурнинг амалга оширилиши хизмат қилади. Сув хавфсизлигининг бугунги ҳолати ҳам ташвишли. Сув ресурслари ва қишлоқ хўжалиги ерларининг ҳолатини кузатиш, фавқулодда вазиятларни башорат қилиш учун сунъий йўлдошлар ёрдамида космик мониторинг бўйича қўшма дастур ишлаб чиқиш ва амалга оширишни таклиф этамиз”, - деди Президент.
Report: Қозоғистон Германияга нефть етказиб бериш ҳажмини оширади
Қозоғистон ва Германия нефть етказиб бериш бўйича келишувни 2026 йилга узайтирди. Бу ҳақда Report агентлиги хабар берди.
Битим “ҚазМунайГаз” миллий компанияси бошқаруви раиси Асхат Хасенов ва Rosneft Deutschland GmbH бош директори Йоханес Бремер ўртасидаги учрашув якунлари бўйича тасдиқланди.
“Келишувга кўра, Қозоғистондан Германияга етказиб бериладиган нефть ҳажми ойига 100 минг тоннадан 130 минг тоннагача оширилади”, - дея хабар берди ҚМГ матбуот хизмати.
2024 йилда KMG Kashagan B.V. ресурслари ҳисобидан етказиб бериш бошланади, 2025 йилда эса унга “Тенгизшевройл” нефти қўшилади.
Компания маълумотларига кўра, 2025 йилнинг тўққиз ойида Германиянинг Шведт шаҳридаги нефтни қайта ишлаш заводига 1,5 миллион тоннага яқин Қозоғистон нефти етказиб берилган.
Anadolu: Қозоғистон “Туркий давлатлар ташкилоти+” форматини яратиш ғоясини қўллаб-қувватлайди
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Туркий тилли давлатлар ташкилотининг XII саммитида “ТДТ+” форматини яратиш ғоясини қўллаб-қувватлашини айтди. Ушбу формат ҳамкорликни янада кенгайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Туркиянинг Anadolu агентлиги хабар берди.
Қозоғистон Президенти туркий халқларнинг тарихи муштараклигини қайд этиб, киберхавфсизлик масалалари бўйича ТДТ таркибида Кенгаш тузишни таклиф қилди.
Иқтисодий соҳада Туркий инвестиция жамғармасидан самарали фойдаланиш ва “Турк дунёси истиқболлари – 2040” дастурини амалга ошириш муҳимлигини таъкидлади.
Қозоғистон Президенти транспорт ва логистикага эътибор қаратиб, темир йўл ва Транскаспий йўналишида модернизация, рақамлаштириш ва сунъий интеллектдан фойдаланишни таклиф қилди.
Энергетика ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ҳам асосий йўналишлар сифатида қайд этилди. Саммитда Туркия, Озарбайжон, Қирғизистон, Ўзбекистон, Венгрия, Туркманистон, Шимолий Кипр давлатлари раҳбарлари ҳамда ТДТ Бош котиби иштирок этди.