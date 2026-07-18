Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Қашаған можароси, Хитой билан алоқалар, чиқиндиларни қайта ишлаш заводи ва юрак жарроҳлигидаги муваффақиятлар
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта Қозоғистон ҳақидаги маълумотлар жаҳон нашрларида кенг ёритилди. Хусусан, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Хитойга ташрифи, маҳаллий юрак жарроҳлиги соҳасининг жаҳон рейтингидаги кўрсаткичлари ва чиқиндиларни қайта ишлаш заводлари тилга олинди. Қашаған операторларига солинган экологик жарималар ва фигурали учувчи Михаил Шайдоровнинг спортдаги фаолияти ҳам четда қолмади. Батафсил маълумотларни Кazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
Xinhuа: Си Цзиньпин Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан учрашди
16 июль куни Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин Шанхайдаги Сицзяо қароргоҳида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Токаев билан учрашди. Қозоғистон Давлат раҳбари Сунъий интеллект бўйича Бутунжаҳон конференциясида иштирок этиш учун Хитойга ташриф буюрди. Бу ҳақда Xinhuа ахборот агентлиги хабар берди.
Учрашув давомида томонлар савдо, инвестиция, энергетика, транспорт, рақамли иқтисодиёт ва сунъий интеллект соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилишди. Шунингдек, улар БМТ, ШҲТ, Хитой-Марказий Осиё формати ва бошқа халқаро платформалар орқали сунъий интеллектни ривожлантиришга келишиб олдилар.
Reuters: Қашаған операторлари Қозоғистонга 2,3 триллион тенге жарима тўлаши керак
Ҳукумат Қашаған нефть конини ўзлаштираётган компаниялардан 2,3 триллион тенге миқдорида экологик жарима ундиришни режалаштирмоқда. Қашаған оператори — North Caspian Operating Company (NCOC) га жаримани ихтиёрий равишда тўлаш учун 20 июлгача вақт берилди, деб хабар берди Reuters.
Агар консорциум белгиланган муддат ичида маблағларни ўтказмаса, вазирлик жаримани мажбуран ундиради. Агар мажбурий ундириш чоралари қўлланилса, асосий жаримага 10 фоиз (тахминан 230 миллиард тенге) миқдорида фоиз қўшилади.
Шуни таъкидлаш жоизки, 2023 йилда Экология ва табиий ресурслар вазирлиги Қашаған нефть лойиҳасига олтингугуртни ортиқча сақлаш учун 2,3 триллион тенге (тахминан 5,1 миллиард доллар) миқдорида жарима солган.
Report: 3 та чиқиндиларни қайта ишлаш заводи қурилади
Бош вазир Олжас Бектенов China Tianying Inc. президенти ва партия котиби Дэбяо Цао билан учрашди. Report ахборот агентлигининг хабар беришича, томонлар чиқиндиларни қайта ишлаш заводларини қуриш масаласини муҳокама қилишди.
Қозоғистонда қуриладиган кичик қувватли заводлар кунига 250 дан 500 тоннагача чиқиндиларни қайта ишлаш имкониятига эга бўлади. Бундай корхоналар чиқиндилар ҳажми катта мажмуалар қуришни талаб қилмайдиган ҳудудларда ривожланиши мумкин.
China Tianying ушбу соҳада 20 йилдан бери ишлайди. Компания ўзининг технологик ва ишлаб чиқариш қувватларига эга. Ташкилот дунёнинг 30 дан ортиқ мамлакатларида, жумладан, Сингапур, Мальдив ороллари ва Францияда лойиҳаларни амалга оширган.
The Times of Central Asia: Қозоғистон юрак жарроҳлиги бўйича дунёнинг энг яхши 30 та давлати қаторига киради
Қозоғистон юқори технологияли кардиологияни ривожлантирмоқда. Ўтган йили 13 106 та очиқ юрак операцияси ўтказилди, бу 2024 йилга нисбатан 7,2% га кўп.
The Times of Central Asia маълумотларига кўра, сўнгги беш йил ичида қон айланиш тизими касалликлари билан оғриган одамлар сони 15% га, ўлим эса 35,1% га камайди. Жорий йилнинг январь-май ойлари оралиғида қон айланиш тизими касалликлари сони 6,6% га, артериал гипертензия 9,7% га, ишемик юрак касаллиги 10,1% га, ўткир миокард инфаркти 5,7% га ва ўткир мия қон томир аварияси (инсулт) 6,1% га камайди.
Юрак жарроҳлигининг жадал ривожланиши натижасида Қозоғистон бу соҳада эришилган ютуқлар бўйича дунёнинг энг яхши 30 та давлати қаторига кирди.
Euronews: Шайдоровнинг ғалаба сари йўли
Қозоғистонлик фигурали учувчи Михаил Шайдоров 2026 йилги Олимпиадада олтин медални қўлга киритиб, ушбу спорт тури бўйича мамлакатнинг биринчи Олимпия чемпиони бўлди. У ҳозирда Алматидаги Halyk Arena муз майдонида янги мавсумга тайёргарлик кўрмоқда. Шу муносабат билан биз Euronews нашри томонидан чоп этилган мақолани умумлаштирдик.
Шайдоровнинг спортдаги йўли Алматидаги савдо марказидаги кичик муз майдончасидан бошланган. Болалигида у, айниқса, 2014 йилги Олимпиада бронза медали совриндори Денис Теннинг муваффақиятидан илҳомланган.
Кейинчалик Шайдоровнинг Олимпиададаги ғалабаси Қозоғистон учун тарихий воқеага айланди. Мамлакатнинг фигурали учиш бўйича биринчи Олимпия олтин медали саватчага қўшилди ва Денис Тен бошлаган ғалаба йўли давом этди.
Келажакда Михаил Шайдоров фаолиятини давом эттиришни режалаштирмоқда. У мусобақаларда иштирок этади ва дастурига янги элементларни киритади.
Шунингдек, у Қозоғистонда фигурали учишни тарғиб қилиш учун муз шоусини ташкил қилишни режалаштирмоқда.