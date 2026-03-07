Қозоғистон жаҳон ОАВларида: Defect AI стартапи, Жаҳон банки ҳамкорлиги
ASTANA. Kazinform – Ҳар доимгидек, жаҳон янгиликлар нашрлари мамлакатнинг кўплаб жиҳатларини ёритиб борди. Улар орасида Боку-Тбилиси-Жейҳан нефть қувури орқали ташиладиган хом нефть ҳажми ва Жаҳон банки кўмагида амалга оширилган лойиҳалар бор. Шунингдек, жаҳон бозорига чиқа бошлаган Defect AI стартапи ҳақида мақола чоп этилди. Батафсил маълумотни Kazinform мухбирининг шарҳида ўқинг.
The Times of Central Asia: Defect AI стартапи Stanford University дастурига қабул қилинди
Astana Hub экотизимининг иштирокчиси Defect AI Стэнфорд университетининг StartX акселерация дастурининг баҳорги семестрига кирди. Ушбу дастур Кремний водийсидаги энг рақобатбардош лойиҳалардан бири ҳисобланади. Лойиҳа ҳақидаги маълумот The Times of Central Asia нашрида чоп этилди.
Компания тиббий ташкилотларда ҳужжатларни масъул вазирлик талабларига мувофиқ сақлашга ёрдам берадиган ақлли платформа яратди. Тизим ёзувларни бир неча сония ичида таҳлил қилади ва қўлда кўриб чиқиш вақтини 95% гача қисқартиради. Шундай қилиб, шифокорлар қоғоз ишларидан озод бўлишади ва беморларга эътибор қаратишлари мумкин.
Бугунги кунга қадар платформа ўн миллионлаб тиббий ёзувларни кўриб чиқди. Маҳсулот Қозоғистондаги 30 дан ортиқ клиникалар, жумладан, йирик тармоқлар томонидан қўлланилади. Defect AI ISO 27001 бўйича сертификатланган ва HIPAA талабларига жавоб беради.
Қозоғистондаги тажриба жамоага соғлиқни сақлаш тизимининг ички ишларини чуқур тушуниш имконини берди. Бироқ, АҚШ бозори бутунлай бошқача: дунёдаги энг йирик соғлиқни сақлаш тизими - йиллик ҳажми тахминан 5 триллион долларни ташкил этади ва тиббий суғурта ташкилотлари сони Қозоғистондагидан минг баравар кўп. 2025 йил охирида компания ўзининг биринчи инвестиция босқичини якунлади. Энди жамоа платформани АҚШ бозорига мослаштирмоқда ва биринчи америкалик мижозларни рўйхатга олмоқда. Кейинги инвестиция босқичи шу йил баҳор ўрталарида режалаштирилган.
Жамоанинг асосий қисми Қозоғистонда жойлашган. Шунингдек, АҚШ, Япония, Буюк Британия ва Германияда ишлайдиган мутахассислар ҳам бор. Жамоа таркибига Meta, Google және Microsoft компанияларда тажрибага эга мутахассислар киради. Стэнфорд университети билан ўрнатилган алоқалар орқали компания мунтазам равишда етакчи профессорлар билан маслаҳатлашади.
Report: БТC орқали нефть ташиш февраль ойида 8,5% га ошди
Қозоғистон 2026 йил февраль ойида Боку-Тбилиси-Жейҳан нефть қувури (БТC) орқали 115 минг тонна нефть экспорт қилди. Бу ҳақда Report нашри хабар берди.
2025 йил натижаларига кўра, Қозоғистон Боку-Тбилиси-Жейҳан нефть қувури орқали 1,2 миллион тонна нефть экспорт қилди. 2026 йил январь ойида Қозоғистондан БТC орқали 106 минг тонна нефть жўнатилди.
Феврал ойида эса, ҚазТрансОйл миллий компанияси маълумотларига кўра, ташиш ҳажми 8,5% га ошди. Бу йил ушбу қувур орқали Қозоғистон нефти транзитини 1,6 миллион тоннагача ошириш режалаштирилган.
"2026 йил февраль ойида БТЖ нефть қувури орқали Ақтау денгиз порти орқали 115 минг тонна Қозоғистон нефти жўнатилди", - дейилади компания баёнотида.
Шуни таъкидлаш жоизки, 3 март куни Бокуда Жанубий газ йўлаги ва "яшил" энергия масалалари бўйича йиғилиш бўлиб ўтди. Унда 27 дан ортиқ мамлакат энергетика идоралари ва 49 та халқаро компания вакиллари иштирок этди. Учрашувда Қозоғистон Республикаси энергетика вазири ўринбосари Санжар Жаркешов Жанубий газ йўлагининг салоҳияти, етказиб берувчиларнинг талаби ва Боку-Тбилиси-Жейҳан нефть қувури юкини ошириш масалаларини кўтарди.
Caspianpost: Жаҳон банки йирик инфратузилма лойиҳаларини молиялаштиради
Мажилис инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш бўйича келишувни маъқуллади. Унда Жаҳон банки иштирок этади. Ушбу келишув 2025 йил 18 июнда Астанада имзоланган. Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғариннинг сўзларига кўра, келишув Жаҳон банки билан стратегик ҳамкорликнинг янги босқичига, шунингдек, мамлакатда лойиҳаларни жадал амалга оширишга ҳисса қўшади. Вазирнинг нутқи Caspianpost томонидан тақдим этилди.
Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғариннинг сўзларига кўра, Жаҳон банки дунёдаги энг нуфузли халқаро молия институтларидан биридир. У мамлакатимизда 30 йилдан ортиқ вақтдан бери фаолият юритиб келмоқда. Транспорт, таълим, экология, рақамлаштириш ва молия соҳаларида 8 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги 50 та лойиҳа амалга оширилди.
Бош вазирнинг ўринбосари сўзларига кўра, келишув кучга киргандан сўнг бир қатор инфратузилма лойиҳалари бўйича ишлар бошланади. Буларга қуйидагилар киради:
- “Жезқазған-Қарағанди” ва “Бейнеу-Сексаул” автомобил йўлларини реконструкция қилиш ва қуриш;
- Қозоғистонда темир йўл ва транспорт коммуникацияларини ўзгартириш лойиҳасини амалга ошириш;
- Қамбарота ГЭС-1 ва бошқа лойиҳаларни қуриш.
Жаҳон банкининг давлат томонидан кафолатланган қарзларни амалга ошириш қоидалари кўпгина ривожланаётган мамлакатларда қўлланилади.