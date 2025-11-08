Қозоғистон жаҳон ОАВларида: $17 млрд келишув, Беларусь билан йўл хариталари ва янги ҳаво йўналиши
ASTANА. Каzinform – Ноябрь ойининг биринчи ҳафтасида Қозоғистон жаҳон ахборот майдонида кўп ёритилди. Мамлакат ва АҚШ ўртасидаги келишувларнинг умумий миқдори 17 миллиард доллардан ошди, Беларусь билан саноат ва савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича йўл хариталари тасдиқланди. Астана ва Белград ўртасида тўғридан-тўғри авиарейс очилди ва чорва моллари экспортига чекловлар узайтирилди. Батафсил маълумотни Каzinform агентлиги шарҳида ўқиш мумкин.
CentralAsia: Қозоғистон ва АҚШ 17 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги келишувларни имзоладилар
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва АҚШ Президенти Дональд Трамп Вашингтондаги Оқ уйда икки томонлама ҳамкорликни муҳокама қилиш учун учрашишди. Бу ҳақда CentralAsia ёзди.
Учрашув давомида икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди ва тижорат шартномалари имзоланди. Шартномаларнинг умумий миқдори 17 миллиард доллардан ошди. Қозоғистон Президенти АҚШнинг глобал етакчилик ролини таъкидлади ва «TRIPP» дастурини ўз ичига олган тинчлик ташаббусларини қўллаб-қувватлашини билдирди.
Дональд Трамп Қозоғистон билан стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга тайёрлигини тасдиқлади. Президентлар икки томонлама муносабатларнинг асосий йўналишларини муҳокама қилишди ва халқаро кун тартибидаги муҳим масалаларни кўриб чиқдилар. Расмий учрашувдан сўнг улар Оқ уйда туриб, янги қурилган Давлат саройининг қурилишини кўздан кечиришди.
Ташриф давомида Қозоғистон Президенти АҚШ Давлат котиби Марк Рубио ва Президентнинг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор билан учрашди. Бундан ташқари, Қозоғистон ва Қўшма Штатлар стратегик аҳамиятга эга минераллар соҳасида ўзаро англашув меморандумини имзоладилар. Президент IТ стартаплари асосчилари билан суҳбатлашди ва АҚШ Вакиллар палатаси аъзолари билан учрашди.
Аnadolu: Қозоғистон чорва моллари экспортига чекловларни узайтирди
Қозоғистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 2025 йил 4 ноябрда мамлакатдан тирик қўй, эчки ва буқаларни экспорт қилиш бўйича янги буйруқ имзолади. Бу ҳақда Туркиянинг Аnadolu агентлиги хабар берди.
Ҳужжатга кўра, 2026 йил 30 апрелгача Қозоғистондан учинчи мамлакатларга ва Евроосиё иқтисодий иттифоқига фақат 120 минг қўй ва эчки экспорт қилинишига рухсат берилади. Портал орқали экспорт лицензияси берилганда квоталар автоматик равишда ажратилади.
Экспорт қилинадиган ҳайвонлар камида уч ой давомида карантинга олинишдан олдин идентификация маълумотлар базасига киритилиши керак. Янги буйруқ 2025 йил 5 ноябрда кучга кирди. 2025 йил 10 майда жорий этилган аввалги квоталар ва 26 апрелдаги буйруқ ўз кучини йўқотди.
Report: Қозоғистон ва Беларусь бир қатор соҳаларда ҳамкорлик учун йўл харитасини имзоладилар
Қозоғистон ва Беларусь 2026–2028 йилларга мўлжалланган саноат кооперацияси, савдо-иқтисодий, илмий-техникавий ва маданий ҳамкорлик бўйича бир қатор икки томонлама ҳужжатларни, жумладан, йўл хариталарини имзоладилар. Бу ҳақда Report агентлиги хабар берди.
Report агентлиги хабар беришича, маросим Астанада икки мамлакат бош вазирлари - Александр Турчин ва Олжас Бектенов иштирокида бўлиб ўтди.
Александр Турчин икки мамлакат ўртасидаги савдо ҳажми тахминан 1 миллиард долларни ташкил этишини таъкидлади. Бироқ, янада ўсиш учун имкониятлар мавжуд. Музокаралар савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилган бўлиб, саноат соҳасида, айниқса машинасозлик соҳасидаги ҳамкорлик асосий устувор йўналиш ҳисобланади.
Олжас Бектенов жами 15 та қўшма лойиҳа мавжудлигини, улардан 12 таси муваффақиятли амалга оширилганини ва инвестиция ҳажми 200 миллион доллардан ошганини таъкидлади. Қолган учта лойиҳа ишлаб чиқиш ёки амалга ошириш босқичида. Бектеновнинг сўзларига кўра, Қозоғистон Ҳукумати савдо-иқтисодий ва бошқа муносабатларни ривожлантириш учун барча саъй-ҳаракатларни қилишга тайёр.
ТАСС: Қозоғистон ва Сербия ўртасида тўғридан-тўғри рейслар йўлга қўйилди
Қозоғистон ва Сербия пойтахтлари — Астана ва Белград ўртасида тўғридан-тўғри рейслар йўлга қўйилди. Бу хабар Россиянинг ТАСС агентлиги томонидан тарқатилди.
Рейс ҳафтада икки марта — душанба ва пайшанба кунлари SCAT авиакомпанияси томонидан Boeing 737 самолётларида амалга оширилади. Парвоз вақти - 5 соат 40 дақиқа. Биринчи рейсда 92 йўловчи бор эди.
Қозоғистон Транспорт вазири ўринбосари Талғат Ластаевнинг сўзларига кўра, янги йўналиш икки мамлакат ўртасидаги бизнес, туризм ва маданий алоқаларни мустаҳкамлаш имконини беради.
Тўғридан-тўғри рейсни очиш тўғрисидаги шартнома Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 2024 йилда Сербияга ташрифи давомида имзоланган.