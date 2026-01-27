OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:38, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистон ювиш воситалари ишлаб чиқаришни кўпайтирди

    ASTANA. Kazinform – 2025 йил январидан ноябргача Қозоғистонда ювиш воситалари ишлаб чиқариш 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 22,4 фоизга ошди. Умумий ишлаб чиқариш 22,9 минг тоннани ташкил этди, деб хабар беради Kazinform ҚР Миллий статистика бюросига таяниб.

    Больше моющих средств стали производить в Казахстане
    Фото: freepik.com

    Ювиш воситалари импорти ҳам 22,4 фоизга ошди. Ўтган йилнинг дастлабки 11 ойида мамлакатга 214 400 тонна маҳсулот импорт қилинган, бу 2024 йилнинг январь-ноябрь ойларида 175 100 тоннани ташкил этган. Импорт қилинган маҳсулотлар умумий ҳажмнинг 47,5 фоизни ташкил этди.

    Шу билан бирга, ювиш воситалари экспорти 1,3 фоизга камайди. Ўтган йилнинг январь-ноябрь ойларида 20 700 тонна маҳсулот экспорт қилинди.

    Ўтган йилнинг дастлабки 11 ойида ички бозорда 410 200 тонна ювиш воситалари сотилган, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 25,4 фоизга кўп.

    Теглар:
    Статистика Ишлаб чиқариш
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!