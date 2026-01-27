Қозоғистон ювиш воситалари ишлаб чиқаришни кўпайтирди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил январидан ноябргача Қозоғистонда ювиш воситалари ишлаб чиқариш 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 22,4 фоизга ошди. Умумий ишлаб чиқариш 22,9 минг тоннани ташкил этди, деб хабар беради Kazinform ҚР Миллий статистика бюросига таяниб.
Ювиш воситалари импорти ҳам 22,4 фоизга ошди. Ўтган йилнинг дастлабки 11 ойида мамлакатга 214 400 тонна маҳсулот импорт қилинган, бу 2024 йилнинг январь-ноябрь ойларида 175 100 тоннани ташкил этган. Импорт қилинган маҳсулотлар умумий ҳажмнинг 47,5 фоизни ташкил этди.
Шу билан бирга, ювиш воситалари экспорти 1,3 фоизга камайди. Ўтган йилнинг январь-ноябрь ойларида 20 700 тонна маҳсулот экспорт қилинди.
Ўтган йилнинг дастлабки 11 ойида ички бозорда 410 200 тонна ювиш воситалари сотилган, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 25,4 фоизга кўп.