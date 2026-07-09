Қозоғистон йил бошидан буён ташқи савдо айланмасини 7,9 фоизга оширди
ASTANA. Kazinform - 2026 йилнинг январь–апрель ойларида Қозоғистоннинг ташқи савдо айланмаси 44,9 миллиард АҚШ долларини ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,9 фоизга ошди.
Статистика маълумотларига кўра, экспорт ҳажми 24 миллиард АҚШ долларига, импорт эса 20,9 миллиард АҚШ долларига етди.
Қозоғистонга товар етказиб берувчи энг йирик давлатлар Россия бўлиб, етказиб бериш ҳажми 6,6 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Кейинги ўринларда Хитой — 6 миллиард доллар, Германия — 1 миллиард доллар, АҚШ — 0,9 миллиард доллар ва Корея Республикаси — 0,5 миллиард доллар билан қайд этилди.
Қозоғистон экспортининг асосий йўналишлари ҳам ўзгаришсиз қолмоқда. Хитойга 4,9 миллиард АҚШ доллари миқдорида товар экспорт қилинган. Италияга 4 миллиард долларлик, Россияга 2 миллиард долларлик, Туркияга 1,7 миллиард долларлик ва Ўзбекистонга 1,4 миллиард долларлик маҳсулот етказиб берилган.
2026 йилнинг дастлабки тўрт ойи якунлари мамлакат ташқи савдосида ижобий ўсиш суръати сақланиб қолаётганини ҳамда асосий халқаро ҳамкорлар билан товар айланмаси ортиб бораётганини кўрсатади.