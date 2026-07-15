Қозоғистон ядро хавфсизлиги ва кадрлар тайёрлаш соҳасида Хитой билан ҳамкорликни мустаҳкамлайди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Атом энергияси агентлиги раиси Алмасадам Сатқалиев Хитой Халқ Республикасининг ядро секторидаги асосий давлат органлари ва етакчи ташкилотлар раҳбарлари билан бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказди.
Хусусан, ХХР Давлат энергетика бошқармаси (NEA) раҳбари Ван Хунчжи, Хитой Атом энергияси агентлиги (CAEA) раиси Шань Чжундэ, шунингдек, Хитой Миллий ядро корпорацияси (CNNC) директорлар кенгаши раиси Шэнь Яньфэн билан музокаралар ўтказилди.
Учрашувлар давомида қўшма ташаббусларни амалга ошириш, ишлаб чиқариш кооперациясини ривожлантириш, шунингдек, икки мамлакатнинг саноат давлат органлари ва ядро саноати ташкилотлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни янада мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
Музокаралар давомида ядро саноатини давлат томонидан тартибга солиш, ядровий ва радиация хавфсизлигини таъминлаш, меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, кадрлар тайёрлаш ва илмий-техник ҳамкорликни кенгайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Музокаралар якунида томонлар эришилган келишувларни изчил амалга оширишга ва ядро соҳасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлари бўйича қўшма ишчи механизмлар фаолиятини фаоллаштиришга тайёр эканликларини тасдиқладилар.
Эслатиб ўтамиз, ҚР Атом энергияси агентлиги раиси Алмасадам Сатқалиев мамлакатда қуриладиган илк АЭСнинг смета қийматини айтди.