09:11, 04 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистон валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валютаайирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:
— доллар: сотиб олиш — 541,28 тенге, сотиш — 543,66 тенге;
— евро: сотиб олиш — 622,03 тенге, сотиш — 627,25 тенге;
— рубль 6,58 — 6,71 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар 538,46 тенгедан сотиб олинади, 543,60 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 619,29 тенге, сотиш — 629,25 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,63 тенге, сотиш — 6,72 тенге.