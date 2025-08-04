OZ
    09:11, 04 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистон валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валютаайирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 541,28 тенге, сотиш — 543,66 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 622,03 тенге, сотиш — 627,25 тенге;

    — рубль 6,58 — 6,71 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар 538,46 тенгедан сотиб олинади, 543,60 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 619,29 тенге, сотиш — 629,25 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,63 тенге, сотиш — 6,72 тенге.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
