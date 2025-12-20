Қозоғистон ва Япония фан ва таълим соҳасида бир қатор келишувларни имзолади
ASTANA. Кazinform — Давлат раҳбарининг Японияга расмий ташрифи доирасида Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек бир қатор учрашувлар ўтказди ва фан ва олий таълим соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликни чуқурлаштириш ва кенгайтиришга қаратилган келишувларни имзолади. Бу ҳақда Фан ва олий таълим вазирлиги хабар берди.
Ҳозирда Қозоғистон ва Япония ўртасидаги олий таълим соҳасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлари талабалар ва профессор-ўқитувчиларнинг академик мобиллиги, ўзаро англашув меморандумларини тузиш, шунингдек, қўшма таълим ва илмий ташаббусларни амалга оширишни ўз ичига олади.
Ташриф давомидаги муҳим воқеалардан бири Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазирлиги ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги етакчи университетлардан бири бўлган Рицумейкан Осиё-Тинч океани университети ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги келишувнинг имзоланиши бўлди. Ушбу ҳужжат ўқитувчилар ва талабалар ўртасидаги ўзаро алоқаларни кенгайтириш, қўшма илмий лойиҳаларни амалга ошириш, илмий семинарлар ва конференциялар ўтказиш, шунингдек, қўшма маданий тадбирларни ташкил этишни назарда тутади.
Бундан ташқари, 2026 йилда Олий таълимда малакаларни тан олиш тўғрисидаги Осиё-Тинч океани минтақавий конвенциясини ратификация қилиш жараёнини якунлаш режалаштирилган. Ушбу қадам минтақа мамлакатлари ўртасида академик мобилликни кенгайтириш ва дипломларни ўзаро тан олиш учун қўшимча имкониятлар яратади.
Учрашувлар давомида Қозоғистон Миллий сув ресурслари ва ирригация университети базасида БМТнинг Сув ресурслари марказини очишнинг аҳамияти таъкидланди. Марказнинг ташкил этилиши сув ресурсларини бошқаришга илмий асосланган ёндашувларни ишлаб чиқиш, янги авлод муҳандислари ва менежерларини тайёрлаш, шунингдек, илмий тадқиқотлар ва давлат сиёсатининг амалий эҳтиёжлари ўртасидаги боғлиқликни мустаҳкамлашга қаратилган. Япония университетлари ва Японияда жойлашган БМТ тузилмалари билан бу соҳада ҳамкорлик қўшма таълим ва тадқиқот дастурларини ишлаб чиқиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади.
Л.Н. Гумилёв номидаги Евроосиё миллий университети ва Hitachi High-Tech Europe GmbH компанияси ўртасида амалий тадқиқотларни ривожлантириш ва қурилиш материалларини таҳлил қилиш бўйича ҳамкорлик меморандуми ҳам имзоланди. Ҳужжатда Германия ва Японияда Hitachi инфратузилмасидан фойдаланган ҳолда намуналарни баҳолаш, ЕМУ ўқитувчилари иштирокида қўшма илмий экспертиза ўтказиш, шунингдек, академик нашрларни ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлаш киради. Ўз навбатида, университет тадқиқот намуналарини тақдим этади, баҳолаш методологияларини ишлаб чиқишда иштирок этади ва Hitachi таҳлил воситаларини университет лабораторияларига жорий этиш имкониятларини кўриб чиқади.
Эришилган келишувларни амалга ошириш Қозоғистон ва Япония ўртасидаги илмий ва таълим соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга, академик мобилликни кенгайтиришга, қўшма тадқиқотларни рағбатлантиришга ва глобал муаммоларни ҳал қилишга қаратилган юқори малакали кадрларни тайёрлашга ёрдам беради.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти БМТ Университетида маъруза ўқиди.