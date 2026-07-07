Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 2,2 миллиард доллардан ошди
ТASHKENT. Кazinform — Январь-май ойлари натижаларига кўра, Қозоғистон Ўзбекистоннинг асосий савдо шериклари учлигида қолди, деб хабар беради Кazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакатнинг беш ойлик ташқи савдо айланмаси 32,8 миллиард долларни ташкил этди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 3,7 фоизга ошган. Январь-май ойларида қўшни мамлакат дунёнинг 185 мамлакати билан савдо қилган.
Хитой Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори ҳисобланади. Икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси 7,6 миллиард доллардан ошди (умумий ҳажмнинг 23,4%).
Россия савдонинг 17,6 фоизини ташкил қилади. Бу мамлакат билан экспорт ва импорт ҳажми 5,7 миллиард доллардан ошади.
Қозоғистон эса етакчи учликни якунлайди. Астана ва Тошкент ўртасидаги савдо айланмаси расман 2,2 миллиард доллардан ошди (6,9%). Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 945 миллион долларга кўп. Мазкур даврда Ўзбекистон 573,7 миллион долларлик товарларни экспорт қилди ва 1,6 миллиард доллардан ортиқ маҳсулот импорт қилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳаво сифатини яхшилаш бўйича қўшма ишчи гуруҳ тузди.