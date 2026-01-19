Қозоғистон ва Ўзбекистон Туркистонда сув ва энергетика соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилди
ASTANA. Kazinform - Туркистонда Марказий Осиёда сув ва энергетика ҳамкорлигини мустаҳкамлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш бўйича қўшма ишчи гуруҳнинг XIII йиғилиши ҳамда қўшма манфаатли барқарор механизмни ривожлантириш бўйича қўшма Қозоғистон-Ўзбекистон ишчи гуруҳининг II мажлиси бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон Сув ресурслари ва ирригация вазирлигига таяниб.
Учрашувда ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов, Ўзбекистон сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамраев ва Туркистон вилояти ҳокими Нуралхан Кўшеров иштирок этдилар.
Томонлар икки томонлама сув ва энергетика соҳасидаги ҳамкорликнинг асосий масалаларини, жумладан, давлатлараро “Достық” каналида тозалаш ва таъмирлаш ишларини муҳокама қилдилар.
Ўтган йили Қозоғистон томони каналнинг участкалари, қияликлари, коллекторлари ва бош қисмларида механизациялашган тозалаш ишларини амалга оширди.
Бундан ташқари, иншоотнинг бош қисмлари ва тўсиқ иншоотларидаги дарвозаларда мунтазам таъмирлаш ишлари олиб борилди. Бу йил “Достық” каналини механизациялашган тозалаш ва бош қисмларини таъмирлаш ишлари давом эттирилади.
Шунингдек, томонлар сувни тежовчи технологияларни жорий этиш ва улардан фойдаланиш бўйича тажриба алмашишга келишиб олдилар. Бундан ташқари, Сирдарё дарёсида ўнта автоматлаштирилган ўлчаш станциясини — ҳар бир мамлакатда бештадан станцияни ўрнатиш лойиҳаси режалаштирилган.
Германия халқаро ҳамкорлик жамияти (GIZ) кўмагида ишлаб чиқилган лойиҳа трансчегаравий сувларни тақсимлашда шаффофлик ва аниқликни таъминлашга қаратилган. GIZ ҳозирда техник шартларни тайёрлаб бўлди.
"Ўтган йили давлат раҳбарлари иштирокида биз трансчегаравий сув ҳавзаларини биргаликда бошқариш ва улардан оқилона фойдаланиш бўйича ҳукуматлараро битимни имзоладик. Ушбу ҳужжат кўп йиллик ишларнинг натижаси бўлиб, трансчегаравий сув ресурсларини бошқаришга мувофиқлаштирилган ёндашувларни ишлаб чиқиш имконини берди ва уни имзолашни тарихий воқеага айлантирди. Ушбу битим Марказий Осиёда сув дипломатиясининг ривожланишига муҳим ҳисса қўшади ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг асосий йўналишларини аниқ белгилаб беради. Биз икки томонлама шериклигимизни яхши қўшничилик, ўзаро ҳурмат ва конструктив мулоқот руҳида ривожлантиришда давом этиш ниятидамиз", - деди Қозоғистон Республикаси Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Шунингдек вазир, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг БМТ шафелигида Халқаро сув ташкилотини тузиш ва Марказий Осиё сув ресурсларини бошқариш бўйича доиравий конвенцияни ишлаб чиқиш бўйича ташаббусларини баён қилиб, уларнинг узоқ муддатли минтақавий сув ҳамкорлиги учун аҳамиятини таъкидлади.