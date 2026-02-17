Қозоғистон ва Ўзбекистон темир йўл транспорти ҳажмини 60 миллион тоннагача оширишга келишиб олди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Транспорт вазири Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазири билан темир йўл транспорти соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалалари бўйича учрашув ўтказди.
Учрашув Қозоғистон Республикаси Президенти томонидан транзит салоҳиятини ошириш ва транзит ташиш ҳажмини 55 миллион тоннагача ошириш бўйича қўйилган вазифаларни амалга ошириш доирасида бўлиб ўтди.
Томонлар Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги темир йўл алоқасининг стратегик аҳамиятини таъкидладилар. Ушбу йўналиш икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш, халқаро транзитни ривожлантириш ва минтақавий транспорт интеграциясини кенгайтиришда муҳим роль ўйнайди. Шунингдек, ташиш ҳажмини ошириш ва логистика йўналишларининг самарадорлигини ошириш учун катта салоҳият мавжудлиги таъкидланди.
2025 йил натижаларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги темир йўл ташиш ҳажми 32,3 миллион тоннани ташкил этди. Бу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 16 фоизга юқори.
Транспорт ҳажмини босқичма-босқич ошириш ва келишилган ўтказиш параметрларига эришиш мақсадида томонлар Қўшма ҳаракатлар режасини ишлаб чиқдилар. Ҳужжатда “Сариағаш”, “Оазис” ва “Сирдарё” туташ нуқталарида инфратузилмани ривожлантириш кўзда тутилган. Хусусан, "Дарбаза-Мақтаарал" участкаси каби муҳим лойиҳаларни якунлаш режалаштирилган.
Ҳозирда "Сариағаш"дан кунига 36 жуфт поезд ўтади ва бу кўрсаткични 40 жуфтга етказиш режалаштирилган. “Оазис”дан кунига 2 жуфт поезд ўтади ва келажакда бу кўрсаткични 10 жуфтга етказиш режалаштирилган. "Дарбаза-Мақтаарал" участкаси фойдаланишга топширилгандан сўнг, "Сирдарё" туташув пункти орқали кунига 10 жуфт поезд ўтиш имконияти кўзда тутилган.
Учрашув давомида инфратузилма ва таъмирлаш ишларини мувофиқлаштириш, назорат тартибларини такомиллаштириш, технологик ўзаро таъсирни оптималлаштириш ва ташиш жараёнининг самарадорлигини ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Учрашув якунида томонлар ҳамкорликни янада кенгайтириш ва темир йўл транспорти ҳажмини босқичма-босқич оширишдан ўзаро манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда рўйхатдан ўтган транспорт воситаларининг Ўзбекистонда ҳаракатланиш муддати 6 ойгача узайтирилиши мумкинлиги ҳақида хабар берилган эди.