Қозоғистон ва Ўзбекистон Сариағаш орқали дон ташишни кўпайтириш чоралари бўйича келишиб олдилар
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон ва Ўзбекистон поездлар қатновини кўпайтириш ва “Сариағаш” давлатлараро ўтиш пункти орқали дон ва озиқ-овқат юкларини қабул қилишни кенгайтириш чоралари бўйича келишиб олдилар, деб хабар беради Kazinform ҚТЙ матбуот хизматига таяниб.
Қозоғистон делегациясининг ташрифи доирасида, жумладан, «Қозоғистон темир йўли» МК» АЖ бошқаруви раиси ва Қишлоқ хўжалиги вазирининг биринчи ўринбосари Е. Кенжеханули ҳамда “Сариағаш” давлатлараро ўтиш пункти ва Тошкентда Ўзбекистоннинг ваколатли органлари билан кўп томонлама учрашув бўлиб ўтди.
Музокараларда Ўзбекистон Республикаси транспорт вазири И.Р. Маккамов, Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Қ.А. Юлдашев, “Ўзбекистон темир йўллари” раҳбари З.Г. Нарзуллаев, шунингдек, Вазирлар Маҳкамаси вакиллари иштирок этди.
Томонлар “Сариағаш” интермодал транзит пункти орқали Марказий Осиё ва Афғонистонга дон юкларини узлуксиз ташишни таъминлаш бўйича қўшма ечимлар бўйича келишиб олдилар. Учрашув якунлари бўйича кунлик поездлар қатновини 35 жуфтгача ошириш ва Ўзбекистон томони кунига камида 10 та дон ва 5 та озиқ-овқат поездини қабул қилишини таъминлашга қарор қилинди.
Темир йўл вагонларининг юк туширилишини, кириш йўлларининг ишлашини ва дам олиш ва байрам кунларини ўз ичига олган ҳолда, куну тун ваколатли хизматларнинг ишлашини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилди. Бундан ташқари, томонлар Ўзбекистондаги дон қабул қилувчиларнинг мавжуд сиғимини ва бўш вагонларнинг келишилган айланмасини ҳисобга олган ҳолда экспорт юкларини режалаштиришга келишиб олдилар.
Кўрилган чоралар логистика занжирларини барқарорлаштиради ва Қозоғистон донини Ўзбекистон ва қўшни давлатлар бозорларига етказиб бериш самарадорлигини оширади.
"Қозоғистон темир йўли" маълумотларига кўра, жорий йилнинг дастлабки 11 ойида Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги юк ташиш ҳажми 28,5 миллион тоннани ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4 миллион тоннага (16%) кўп. Дон етказиб бериш 32 фоизга ўсиб, 5,6 миллион тоннага етди.
Қозоғистон ноябрь ойида 1,2 миллион тоннадан ортиқ дон экспорт қилди.