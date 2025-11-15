Қозоғистон ва Ўзбекистон президентлари оммавий ахборот воситалари вакиллари учун брифинг ўтказди
TASHKENT. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Шавкат Мирзиёев ва барча ўзбек қардошларига қозоғистонлик делегацияга кўрсатилган меҳмондўстлик ва самимий қабул учун миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
«Қозоқлар ва ўзбеклар - қардош халқлар, доим яқин бўлган яхши қўшнилардир. Икки халқнинг ўзига хослиги, урф-одатлари, анъаналари, маданияти, қалби ва тили ўхшаш, тарихи эса яқин. Бу қадрли қадриятлар туфайли муносабатларимиз мисли кўрилмаган суръатларда ривожланмоқда. Мамлакатларимиз ўртасида юқори даражадаги конструктив ва фаол сиёсий мулоқот йўлга қўйилди. Савдо-иқтисодий муносабатларимиз йилдан-йилга мустаҳкамланиб бормоқда. Саноат соҳасида катта салоҳиятга эга инвестиция лойиҳаларини амалга оширяпмиз. Минтақавий даражада қўшма фаолиятни ривожлантиришга, хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга катта аҳамият берамиз. Бундан ташқари, икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар алоқалар ҳам чуқурлашди. Ташрифимнинг асосий мақсади - қардош халқлар ўртасидаги дўстлик ва яхши қўшничиликни мустаҳкамлаш, кўп қиррали ҳамкорлик учун янги йўлларни очиш ва охир-оқибат Қозоғистон-Ўзбекистон муносабатларини янги сифат даражасига кўтаришдир», — деди Қозоғистон Президенти.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, бугунги келишувлар икки мамлакатнинг миллий манфаатларига жавоб беради ва халқларимиз ўртасидаги мустаҳкам дўстлик, яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчиликни намойиш этади.
«Қозоғистон Президенти сифатида мен Ўзбекистон билан кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришга устувор аҳамият беришни ўз бурчим деб биламан. Баъзи мутахассисларнинг таъкидлашича, Қозоғистон ва Ўзбекистон на рақиб, на рақобатчи, балки аксинча, фаровонлик йўлида қўлма-қўл юрган стратегик шериклар ва ишончли иттифоқчилардир. Халқларимиз бир-бирини чин дилдан ҳурмат қиладиган яқин қардош ва дўстлардир», — деди Президент.