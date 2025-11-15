Қозоғистон ва Ўзбекистон президентлари Олий Давлатлараро Кенгашнинг иккинчи мажлисида иштирок этишди
ASTANA. Kazinform — Мажлис кун тартибида икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодиёт, транспорт ва транзит, сув-энергетика ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик масалалари кўриб чиқилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Президент Шавкат Мирзиёевга меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирди ва унинг ташрифидан асосий мақсад икки халқ дўстлигини мустаҳкамлаш, яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш, шунингдек, турли соҳаларда ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш эканлигини таъкидлади.
«Ҳурматли Шавкат Миромонович, Сизнинг меҳнатингиз туфайли мамлакатингизда кўплаб ижобий ўзгаришлар рўй бермоқда. Халқ фаровонлигини оширишга қаратилган муҳим ташаббуслар амалга оширилди. Ўзбекистон - биз учун қардош, биродар мамлакат, яхши қўшни ва ишончли шерикдир. Икки мамлакат ўртасидаги дўстлик чуқур илдиз отган ва халқларимизнинг маънавий қадриятлари муштарак. Қозоғистон-Ўзбекистон муносабатлари стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида жадал ривожланмоқда", - деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев халқаро муносабатларнинг нотинч даврида кўп томонлама интеграцияни ривожлантириш суръатини ошириш зарурлигини таъкидлади.