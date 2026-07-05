Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳаво сифатини яхшилаш бўйича қўшма ишчи гуруҳ тузди
ASTANА. Кazinform — Ташриф давомида Қозоғистон делегацияси Ўзбекистонда амалга оширилаётган экологик лойиҳалар, жумладан, Тошкент иссиқлик электр станциясида замонавий газни тозалаш технологиялари, чиқиндиларни камайтириш чоралари ва транспорт воситаларига экологик стикерларни жорий этиш билан танишди.
Тошкентдаги Марказий Осиё атроф-муҳит ва иқлим ўзгариши университетида (Green University) Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси делегацияларининг учрашуви бўлиб ўтди, унда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва ҳаво сифатини яхшилаш соҳасида икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Қозоғистон делегациясига Қозоғистон Республикаси Экология ва табиий ресурслар вазирлигининг Атроф-муҳитни тартибга солиш ва назорат қилиш қўмитаси раиси Ерболат Қожиқов бошчилик қилди. Делегация таркибига “Қазгидромет” бош директори Данара Алимбаева, Туркистон вилояти Экология департаменти вакиллари, Сариағаш тумани ҳокимлиги ва тегишли мутахассислар кирди.
Учрашув давомида томонлар ҳаво сифатини назорат қилиш соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш, илмий маълумотлар алмашиш ва трансчегаравий ифлосланишни камайтириш бўйича қўшма чора-тадбирларни амалга ошириш масалаларини муҳокама қилишди. Майда заррачалар (РМ2.5 ва РМ10) бўйича тадқиқотлар натижаларига ва икки мамлакат чегарадош ҳудудлари ўртасида ифлослантирувчи моддалар ташишга атмосфера жараёнларининг таъсирига алоҳида эътибор қаратилди.
Музокаралардан сўнг, Қозоғистон ва Ўзбекистон илмий ҳамжамиятлари иштирокида қўшма ишчи гуруҳ тузиш тўғрисида келишувга эришилди. Унинг фаолияти кенг қамровли тадқиқотлар ўтказиш ва ҳаво сифатини яхшилаш бўйича амалий ечимларни ишлаб чиқишга қаратилган бўлади.
Ташриф давомида Қозоғистон делегацияси Ўзбекистонда амалга оширилаётган экологик лойиҳалар, жумладан, Тошкент иссиқлик электр станциясида замонавий газни тозалаш технологиялари, чиқиндиларни камайтириш чоралари ва транспорт воситаларига экологик стикерларни жорий этиш билан танишди.
Учрашувдан сўнг томонлар ҳамкорликни янада ривожлантиришга содиқ эканликларини тасдиқладилар ва чегарадош ҳаво ифлосланишини камайтириш ва чегарадош ҳудудлардаги экологик вазиятни яхшилашга қаратилган қўшма амалий тадбирларни мунтазам равишда ўтказишга келишиб олдилар.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон “яшил” энергия ишлаб чиқаришни кўпайтирмоқда.