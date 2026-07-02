Қозоғистон ва Туркманистон ўзаро савдо айланмасини 1 миллиард долларга етказишни мақсад қилган
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев Ашхободга расмий ташрифи доирасида Туркманистон Вазирлар кабинети раиси ўринбосари, Ташқи ишлар вазири Рашид Мередов билан музокаралар ўтказди.
ҚР ТИВ матбуот хизмати таъкидлаганидек, учрашув давомида ташқи сиёсат идоралари раҳбарлари Қозоғистон ва Туркманистон ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг кенг кўламли масалаларини муҳокама қилишди. Хусусан, сиёсий мулоқотни янада мустаҳкамлаш, шунингдек, савдо-иқтисодий, инвестиция, транспорт ва логистика, энергетика ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Томонлар стратегик шерикликни янада ривожлантиришга содиқ эканликларини ва икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашда юқори даражадаги ва барқарор алоқаларнинг муҳим ролини таъкидладилар.
— Туркманистон биз учун асрлар давомида шаклланган дўстлик ва яхши қўшничилик анъаналари билан боғланган яқин қардош давлатдир. Қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли давлатлараро муносабатларимиз сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди, — деди Қозоғистон Ташқи ишлар вазири.
Ўз навбатида, Р. Мередов Туркманистон томонининг икки томонлама кун тартибининг барча соҳаларида амалий ҳамкорликни янада кенгайтиришга тайёрлигини тасдиқлади.
Музокараларнинг асосий мавзуларидан бири савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш бўлди. Таъкидланишича, 2026-йилнинг дастлабки тўрт ойида ўзаро савдо ҳажми 6,8 фоизга ўсиб, тахминан 180 миллион долларга етди. Давлат раҳбарларининг кўрсатмаларига мувофиқ, томонлар бу кўрсаткични 1 миллиард долларга етказишга тайёр эканликларини тасдиқладилар.
Вазирлар 2026 йил 24 июнда Астанада бўлиб ўтган Қозоғистон-Туркманистон савдо-иқтисодий, илмий-техникавий ва маданий-гуманитар ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиясининг 14-йиғилиши натижаларини юқори баҳоладилар ва унинг қўшма лойиҳаларни илгари суришдаги муҳим ролини таъкидладилар.
Томонлар икки давлат ўртасидаги узоқ муддатли муносабатларнинг мустаҳкам пойдевори сифатида маданий-гуманитар ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини муҳокама қилишди. Таълим, фан, маданият ва соғлиқни сақлаш соҳаларида ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилди.
Вазирлар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар ва БМТ, МДҲ ва бошқа халқаро ташкилотлар доирасида яқиндан ҳамкорликни давом эттиришга тайёр эканликларини тасдиқладилар. Марказий Осиёда тинчлик, хавфсизлик ва барқарор ривожланишни мустаҳкамлаш, шунингдек, Афғонистонни ривожлантириш масалалари бўйича ўзаро ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди.
Е. Кўшербаев туркман томонига Марказий Осиё давлат раҳбарларининг маслаҳат учрашувларида ва МДҲдаги раислиги доирасидаги ишида муваффақиятлар тилади.
Томонлар стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш бўйича қўшма ишларни давом эттиришга тайёр эканликларини билдирдилар.
Музокаралар якунида Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ва Туркманистон Ташқи ишлар вазирлиги ўртасида 2027–2028 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури имзоланди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Туркманистон Халқ Маслаҳати раисини туғилган куни билан табриклади.