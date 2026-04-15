Қозоғистон ва Туркия стратегик шериклардир
ASTANA. Kazinform — Икки мамлакат ўртасидаги ҳар томонлама муносабатлар янада мустаҳкамланади. Бу ҳақда Туркия Республикаси вице-президенти Жавдат Йилмаз Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов билан икки томонлама учрашувда маълум қилди.
У ўз нутқини мамлакатимизнинг меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдириш билан бошлади.
“Туркия Республикаси Президенти, муҳтарам Режеп Таййип Эрдоған жанобларининг ва қардош турк халқининг сизларга, шунингдек барча Қозоғистон халқига йўллаган самимий саломларини етказмоқчиман. Менга ва делегациямизга кўрсатилган илиқ қабул ва меҳмондўстлик учун самимий миннатдорлигимни билдираман”, — деди у.
Шунингдек, у икки мамлакат ўртасидаги яқин муносабатларга давлат раҳбарларининг қўшган улкан ҳиссасини таъкидлади.
“Бугунги даражага етган ҳамкорлигимиз шаклланишида давлат раҳбарлари — Режеп Таййип Эрдоған ва Қасим-Жомарт Тоқаев жанобларининг сиёсий иродаси ва умумий қарашлари ҳал қилувчи роль ўйнади. Туркий дунёнинг маънавий устози Хожа Ахмад Яссавий бобомиздан бошланадиган таълимотга таяниб, Қозоғистон заминидаги чуқур маънавий мерос доирасида сизлар билан бирга бўлиш — биз учун катта шараф ва қувонч”, — деб маълум қилди вице-министр.
Жавдат Йилмазнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ва Туркия стратегик шериклардир.
“Биз бугунги икки томонлама учрашувимизни нафақат мавжуд ҳамкорликни таҳлил қилиш учун техник платформа, балки келгуси даврнинг савдо-иқтисодий йўналишларини белгилаш учун стратегик маслаҳатлашув платформаси сифатида ҳам кўриб чиқамиз. Туркия ва Қозоғистон нафақат дўстона ва қардош давлатлар, балки умумий тарих, маданият, хотира ва келажак учун қарашларга эга стратегик шериклардир”, — деди у.
Шунингдек, у ушбу стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш учун май ойида Олий даражадаги стратегик ҳамкорлик кенгашининг 6-йиғилишини ўтказиш режалаштирилганини маълум қилди.