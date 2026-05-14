Қозоғистон ва Туркия 14 та ҳужжат имзолади
ASTANА. Каzinform – Икки мамлакат расмий делегациялари аъзолари давлатлараро, ҳукуматлараро ва идоралараро даражаларда ҳужжатлар алмашдилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
1. Қозоғистон Республикаси ва Туркия Республикаси ўртасида фуқаролик ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги 1995 йил 13 июнда имзоланган Шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги Протокол;
2. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Туркия Республикаси Ҳукумати ўртасида маданий марказларни ташкил этиш, ушбу маданий марказларнинг фаолияти ва фаолияти тўғрисидаги битим;
3. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Туркия Республикаси Ҳукумати ўртасида инвестицияларни рағбатлантириш ва ўзаро ҳимоя қилиш тўғрисидаги битим;
4. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва TAV Holding компанияси ўртасида инвестиция шартномаси;
5. Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазирлиги ва Туркия Республикаси Маданият ва туризм вазирлиги ўртасида “Абай-Акиф” қўшма дастурини ташкил этиш нияти тўғрисидаги битим;
6. Қозоғистон Республикасида Туркия "Маариф" жамғармасининг иккита мактабини очиш ният меморандуми;
7. Қозоғистон Республикаси Президенти Ишлар бошқармаси қарамоғидаги "Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси" хўжалик юритиш ҳуқуқига эга Республика давлат корхонаси ва Туркия Телерадио корпорацияси (ТРТ) ўртасида ўзаро англашув меморандуми;
8. Касалхона қурилишини молиялаштириш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги битим;
9. "ҚазМунайГаз" МК” АЖ ва Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ўртасидаь нефт сервиси хизматларини кўрсатиш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги битим;
10. "ҚазМунайГаз" МК” АЖ ва Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ўртасида нефть ва газ лойиҳаларини биргаликда амалга ошириш бўйича ўзаро англашув меморандуми;
11. Астана халқаро молия маркази ва Истанбул молия маркази ўртасида ўзаро англашув меморандуми;
12. "АНКА" учувчисиз учиш аппаратларини ишлаб чиқариш ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича қўшма корхона ташкил этиш тўғрисидаги битим;
Бундан ташқари, Туркия Президентининг давлат ташрифи доирасида қуйидаги ҳужжатлар имзоланди:
1. Қозоғистон халқаро тараққиёт агентлиги (KazAID) ва Туркия ҳамкорлик ва мувофиқлаштириш агентлиги (TIKA) ўртасида ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;
2. Астана халқаро молия маркази биржаси (Astana International Exchange Ltd.) ва “Истанбул фонд биржаси” акциядорлик жамияти (Borsa Istanbul Anonim Şirketi) ўртасида ўзаро англашув меморандуми.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев ва Эрдоған стратегик шериклик тўғрисидаги декларацияни имзолади.