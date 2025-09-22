Қозоғистон ва Смитсон маркази маданий мерос соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиради
ASTANА. Кazinform – Смитсон марказининг халқ ижодиёти ва маданий мероси бўйича махсус лойиҳалар директори Халле Батвин Қозоғистон билан ҳамкорликдаги режалари ҳақида ўртоқлашди.
Халле Батвиннинг сўзларига кўра, у Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев билан Смитсон институтининг янги ташаббуси бўлган Қозоғистон Маданий мерос жамғармасини муҳокама қилган.
Келгуси ой тажриба алмашиш доирасида америкалик ҳунармандлар Алматида бўлиб ўтадиган халқаро ҳунармандчилик фестивалида иштирок этади. Келгусида қозоғистонлик мусиқачилар ва рассомлар иштирокида кўргазмалар ташкил этиш, дастурлар ўтказиш режалаштирилган. Ушбу тадбирлар Смитсон институтининг Осиё санъати миллий музейи билан ҳамкорликда амалга оширилади.
Бундан ташқари, Смитсон институти ва Қозоғистон музейи мутахассислари ўртасида алмашинув дастурларини ишлаб чиқиш режалаштирилган.
— Бизнинг ишимизда турли элементлар мавжуд бўлиб, биз уларни молиялаштириш орқали ўз жамғармамизга киритмоқчимиз, — деди Халле Батвин.
Унинг сўзларига кўра, бу ташаббусларни амалга ошириш бир-икки йилга чўзилиши мумкин, чунки улар ҳали ривожланиш босқичида ва вақт талаб этади.
Шунингдек, у Смитсон маркази қозоқ мусиқаси, санъат ва маданиятнинг бошқа турларига, музейлар билан ҳамкорликка катта қизиқиш билдиришини таъкидлади.
— Ушбу жамғарманинг менга ёқадиган жиҳати шундаки, у бизнинг манфаатларимиздан келиб чиққан ҳолда ижодий ишлаш ва Смитсон институтининг турли бўлимлари билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш имконини беради, — деди Халле Батвин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Халле Батвинга АҚШда қозоқ маданиятини тарғиб этишдаги фаол фаолияти учун миннатдорчилик билдирган эди.