    23:25, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент қозоқ маданиятини АҚШда тарғиб қилгани учун Смитсон институтига миннатдорчилик билдирди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Смитсон институти раҳбарияти билан учрашди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Учрашув
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Смитсон марказининг Халқ ижодиёти ва маданий мероси бўйича махсус лойиҳалар директори Халле Батвинга АҚШда қозоқ маданиятини фаол тарғиб қилгани учун миннатдорчилик билдирди.

    Тоқаев ва Халле Батвин
    Фото: Ақорда

    — Марказ қошида ташкил этилган Қозоғистон Маданий мерос жамғармаси миллий маданиятимиз ва санъатимизни тарғиб қилиш, қозоқ халқининг тарихи, урф-одатлари ва маънавий ҳаётини ўрганиш бўйича қўшма илмий лойиҳалар ташкил этиш билан шуғулланади. Давлат раҳбари маданий дипломатия Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатларни янги босқичга кўтаришига ишонч билдирди, — дейилади хабарда.

    Таъкидлаш жоизки, Смитсон институти дунёдаги энг йирик маданий-маърифий ва илмий-тадқиқот мажмуаларидан бири ҳисобланади. Унинг таркибига 21 та музей ва галереялар, 14 та илмий-маърифий марказлар, кутубхоналар ва миллий ҳайвонот боғлари киради.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Жаред Коэн билан учрашди.

    Теглар:
    АҚШ Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
