Президент қозоқ маданиятини АҚШда тарғиб қилгани учун Смитсон институтига миннатдорчилик билдирди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Смитсон институти раҳбарияти билан учрашди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев Смитсон марказининг Халқ ижодиёти ва маданий мероси бўйича махсус лойиҳалар директори Халле Батвинга АҚШда қозоқ маданиятини фаол тарғиб қилгани учун миннатдорчилик билдирди.
— Марказ қошида ташкил этилган Қозоғистон Маданий мерос жамғармаси миллий маданиятимиз ва санъатимизни тарғиб қилиш, қозоқ халқининг тарихи, урф-одатлари ва маънавий ҳаётини ўрганиш бўйича қўшма илмий лойиҳалар ташкил этиш билан шуғулланади. Давлат раҳбари маданий дипломатия Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатларни янги босқичга кўтаришига ишонч билдирди, — дейилади хабарда.
Таъкидлаш жоизки, Смитсон институти дунёдаги энг йирик маданий-маърифий ва илмий-тадқиқот мажмуаларидан бири ҳисобланади. Унинг таркибига 21 та музей ва галереялар, 14 та илмий-маърифий марказлар, кутубхоналар ва миллий ҳайвонот боғлари киради.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Жаред Коэн билан учрашди.