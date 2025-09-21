OZ
Тренд:
    20:45, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Жаред Коэн билан учрашди

    NEW YORK. Кazinform – Давлат раҳбари Goldman Sachs Global Institute компаниясининг глобал масалалар бўйича президенти Жаред Коэнни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Коэн
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Американинг етакчи инвестиция банки Goldman Sachsнинг Қозоғистон Миллий банки билан узоқ муддатли ҳамкорлигини таъкидлаб, интеграция даражасини юқори баҳолади.

    Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, тўлиқ рақамли давлатга айланишни мақсад қилган Қозоғистон сунъий интеллект ва молиявий экотизимни рақамлаштириш йўналишларида ҳамкорлик қилишдан манфаатдор.

    учрашув
    Фото: Ақорда

    Жаред Коэн Goldman Sachs Digital Asset Platform рақамли молия концепцияси тажрибасига ҳам тўхталиб ўтди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Cameco корпорацияси президенти Тим Гитцелни қабул қилган эди.

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Нью-Йоркка амалий ташрифи бошлангани ҳақида хабар берган эдик.

