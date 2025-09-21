Давлат раҳбари Cаmеcо корпорацияси президенти Тим Гитцелни қабул қилди
NEW YORK. Кazinform – Президентнинг Нью-Йоркка амалий ташрифи Канада трансмиллий компанияси раҳбари билан учрашувдан бошланди. Учрашувда уран қазиб олиш соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Cameco “Қазатомсаноат” миллий компаниясининг узоқ йиллик ишончли ҳамкори эканлигини таъкидлади. Мамлакатда ўз фаолиятини бошлаганидан бери компания 500 миллион доллардан ортиқ сармоя киритди ва технологиялар трансферига ҳисса қўшди.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Қозоғистон энергетика тараққиётининг янги босқичига қадам қўймоқда ва яқин келажакда учта атом электр станциясини қуриш ниятида. Мамлакат атом саноатида қўлланиладиган инновацион ёндашувларга қизиқиш билдирмоқда.
Тим Гитцель Президентга “Инкай” қўшма корхонасининг жорий фаолияти ва режалари ҳақида маълумот берди. Бу компания чорак асрдан бери Туркистон вилоятида жойлашган конни ўзлаштириб келади.
Эслатиб, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Нью-Йоркка амалий ташрифи бошлангани ҳақида хабар берган эдик.