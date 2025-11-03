Қозоғистон ва Сербия пойтахтлари ўртасида тўғридан-тўғри ҳаво қатнови йўлга қўйилди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Сербияга ташрифи давомида Қозоғистон ва Сербия пойтахтлари ўртасида тўғридан-тўғри ҳаво қатновини йўлга қўйиш тўғрисида келишувга эришилган эди.
Лойиҳа Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ва Қозоғистон Республикасининг Сербиядаги элчихонаси кўмагида амалга оширилди.
“Астана ва Белград ўртасида тўғридан-тўғри рейсларнинг очилиши Қозоғистон ва Сербия ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашда муҳим қадамдир. Янги йўналиш икки мамлакат ўртасида бизнес, туризм ва маданий ҳамкорлик учун янги йўлларни очади”, — деди ҚР Транспорт вазири ўринбосари Талғат Ластаев.
Қозоғистон ва Сербия ўртасида визасиз режим амал қилмоқда. Парвоз давомийлиги — 5 соат 40 дақиқа. Ушбу йўналишда йўловчилардан юқори талаб кутилмоқда – биринчи рейсда 92 йўловчи бўлган.
Астана-Белград-Астана рейслари ҳафтасига икки марта (душанба ва пайшанба) замонавий Boeing 737 самолётларида амалга оширилади.
Эслатиб ўтамиз, Бир йил ичида Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги ҳаво қатнови 18 та рейсга ошди.