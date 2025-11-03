OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:40, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон ва Сербия пойтахтлари ўртасида тўғридан-тўғри ҳаво қатнови йўлга қўйилди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Сербияга ташрифи давомида Қозоғистон ва Сербия пойтахтлари ўртасида тўғридан-тўғри ҳаво қатновини йўлга қўйиш тўғрисида келишувга эришилган эди.

    самолёт
    Фото: Мақсат Шағирбаев/Kazinform

    Лойиҳа Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ва Қозоғистон Республикасининг Сербиядаги элчихонаси кўмагида амалга оширилди.

    “Астана ва Белград ўртасида тўғридан-тўғри рейсларнинг очилиши Қозоғистон ва Сербия ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашда муҳим қадамдир. Янги йўналиш икки мамлакат ўртасида бизнес, туризм ва маданий ҳамкорлик учун янги йўлларни очади”, — деди ҚР Транспорт вазири ўринбосари Талғат Ластаев.

    Қозоғистон ва Сербия ўртасида визасиз режим амал қилмоқда. Парвоз давомийлиги — 5 соат 40 дақиқа. Ушбу йўналишда йўловчилардан юқори талаб кутилмоқда – биринчи рейсда 92 йўловчи бўлган.

    Астана-Белград-Астана рейслари ҳафтасига икки марта (душанба ва пайшанба) замонавий Boeing 737 самолётларида амалга оширилади.

    Эслатиб ўтамиз, Бир йил ичида Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги ҳаво қатнови 18 та рейсга ошди.

    Теглар:
    Самолёт Авиация Сербия ҚР Транспорт вазирлиги Транспорт Фуқаро авиацияси қўмитаси
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!