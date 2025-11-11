Қозоғистон ва Россия президентлари норасмий учрашув ўтказди
МОSKVA. Кazinform – Ақорда Қозоғистон ва Россия президентлари норасмий учрашув ўтказгани ҳақида хабар берди.
Учрашув давомида Қасим-Жомарт Тоқаев бугунги кунда икки мамлакат ўртасида ҳеч қандай муаммо йўқлигини таъкидлади.
– Ҳурматли Владимир Владимирович, аввало, Москвага, мазкур муқаддас заминга қадам қўйганимдан бери кўрсатилган алоҳида ҳурмат учун сизга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Биз ҳозиргина протокол жиҳатлари ҳақида гаплашдик. Дарҳақиқат, Россия пойтахтидаги илиқ кутиб олишдан жуда ҳайратда қолдим ва мамнун бўлдим. Икки томонлама ҳамкорлик стратегик шериклик, иттифоқчилик муносабатлари характерига эга. Биз барча соҳаларда биргаликда ишлаймиз. Давлатларимиз ўртасида ҳеч қандай муаммо йўқ. Муаммо юзага келса ҳам, у президентлар ва ҳукумат раҳбарларининг саъй-ҳаракатлари туфайли ижобий ҳал қилинади. Сизнинг таклифингизни катта мамнуният билан қабул қилдим. Дарҳақиқат, бугун биз норасмий шароитда фикр алмашамиз. Сиз билан муҳокама қилмоқчи бўлган бир қатор фикрларим ва кузатишларим бор, — деди Қозоғистон Президенти.
Россия Президенти Владимир Путин икки чегарадош давлат доимий алоқада эканлигини таъкидлади.
– Ҳурматли Қасим-Жомарт Кемелули, аввало, вақт топиб, келишиб олганимиздек, давлат ташрифи билан келганингиз учун Сизга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Мен бунинг учун чин дилдан хурсандман. Албатта, биз доимий алоқадамиз. Бироқ, бундай протокол ишлари давлатлараро муносабатларда ҳам муҳимдир. Бугун биз норасмий тарзда учрашамиз ва барча долзарб масалаларни муҳокама қиламиз. Эртага эса ҳамкасбларимиз билан биргаликда икки томонлама муносабатлар кун тартибини кўриб чиқамиз ва истиқболли йўналишларга эътибор қаратамиз. Умуман олганда, менимча, биз бу йилни жуда яхши натижалар билан якунлаймиз, шунингдек, яқин келажак учун режаларни амалга оширамиз, - деди Путин.
Эслатиб, аввалроқ Кремлда Қозоғистон ва Россия раҳбарларининг норасмий яккама-якка учрашуви бўлиб ўтиши ҳақида хабар берган эдик.