Қозоғистон ва Россия қўшма лойиҳаларни 30 миллиард долларга етказади
ASTANA. Kazinform — Уларнинг умумий қиймати 4,4 миллиард долларни ташкил этади, 12 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилди. Келажакда қўшимча 29 та лойиҳани ишга тушириш режалаштирилган, уларнинг умумий қиймати 30,8 миллиард долларни ташкил этади, бу эса 23 мингдан ортиқ янги иш ўринларини яратади. Бу ҳақда ҚР Савдо ва интеграция вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
ҚР Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев «Меҳнат касблари — иқтисодий ўсишнинг драйвери» мавзусида ўтказилаётган XXI Россия–Қозоғистон минтақалараро ҳамкорлик форумидаги пленар йиғилишда саноат кооперациясини кенгайтириш ва савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш стратегик аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Вазифамиз ўзаро савдо айланмасини энг қисқа вақт ичида 30 миллиард долларга етказишдир.
Форумда Давлат раҳбарлари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин иштирок этмоқда. Ўтган йигирма йиллик даврда бу майдон икки давлатнинг турли соҳалардаги ҳамкорлигини кучайтирувчи стратегик мулоқотнинг ягона платформаси бўлиб келмоқда.
“Ҳар бир форум минтақалар, бизнес ва таълим ташкилотлари учун янги имкониятлар очади, халқлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлайди ва барқарор ривожланиш учун мустаҳкам пойдевор яратади. Биз ҳамкорликни, айниқса савдо-иқтисодий соҳада янада кенгайтиришга интиламиз”, — деди вазир.
Арман Шаққалиевнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ва Россия ҳозирда 30 та қўшма лойиҳани амалга оширмоқда. Уларнинг умумий қиймати 4,4 миллиард долларни ташкил этади, 12 мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилди. Келажакда қўшимча 29 та лойиҳани ишга тушириш режалаштирилган, уларнинг умумий қиймати 30,8 миллиард долларни ташкил этади, бу эса 23 мингдан ортиқ янги иш ўринларини яратиш имконини беради.
Ушбу ташаббуслар энергетика, машинасозлик, металлургия, кимё ва қишлоқ хўжалиги каби муҳим соҳаларни қамраб олади. Улар янги мукаммаллик марказларини шакллантиради ва барқарор саноат ўсишини таъминлайди.
“Ҳар бир лойиҳа ортида аниқ инсон, аниқ касб туради. Меҳнат - бизнинг саноат ва иқтисодий ривожланишимизнинг асоси, ижодкорлик манбаи ва асосий ижтимоий қадриятдир”, — деди вазир.
Форум давомида инсон капиталини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. Қозоғистонда 2025 йил Ишчи касблари йили деб эълон қилинди. Унинг доирасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, ишчи касбларининг нуфузини ошириш ва иш берувчилар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда.
Вазир 2024-2030 йиллар оралиғида меҳнат бозорини ривожлантириш концепцияси амалга оширилаётганини эслатди. Унинг стратегик мақсади - ишчи кучининг малакасини доимий равишда ошириш ва уларнинг кўникмаларини ривожлантиришдир.
2030 йилга келиб, Қозоғистон камида 3,8 миллион юқори сифатли иш ўринларини яратишни режалаштирмоқда, бу эса умумий банд аҳолининг 45 фоизини ташкил этади.
Қозоғистон ва Россия ўртасида таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик асосий йўналиш бўлиб қолмоқда. Дуал таълим дастурлари амалга оширилмоқда, марказлар яратилмоқда ва академик мобиллик ривожланмоқда. Ҳозирда 55 мингдан ортиқ қозоғистонликлар Россия университетларида, икки мингдан ортиқ Россия фуқаролари эса Қозоғистонда таҳсил олмоқда. Бундай ўзаро таъсир умумий таълим маконини яратади ва талаб юқори бўлган мутахассисларни тайёрлаш имконини беради.
Алоҳида эътибор сунъий интеллектни жорий этишга қаратилди. Қозоғистон Марказий Осиёда илк суперкомпьютер кластерини ишга туширди, шунингдек соҳавий акселераторлар ва пилот сунъий интеллект лойиҳаларини ишлаб чиқиш учун платформалар яратмоқда. Бундан ташқари, давлат хизматчилари учун AI Qyzmet, талабалар учун AI Sana ва мактаб ўқувчилари учун AI Olymp дастурлари амалга оширилмоқда.
“Биз нафақат технологияларни ишлаб чиқмоқдамиз, балки улардан кенг фойдаланиш учун муҳит яратмоқдамиз”, — деди Арман Шаққалиев.
Хулоса қилиб айтганда, вазир Ҳукумат қозоғистонлик ишчиларнинг муносиб бандлиги ва ички ва халқаро бозорларда рақобатбардошлигини таъминлашда давом этишини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, кеча Қасим-Жомарт Тоқаев Москвага давлат ташрифи билан борган эди.