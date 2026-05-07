Қозоғистон ва Россия қўшма энергетика лойиҳаларини муҳокама қилди
ASTANА. Кazinform — Ерлан Ақкенженов Россия энергетика блоки раҳбарияти билан бир қатор учрашувлар ўтказди, деб хабар беради ҚР Энергетика вазирлиги матбуот хизмати.
Москвада Қозоғистон Республикаси Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов Россия Федерацияси Бош вазирининг ўринбосари Александр Новак ва Россия Федерацияси Энергетика вазири Сергей Цивилев билан учрашди.
Музокаралар давомида томонлар энергетика соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини, жумладан, нефть-газ ва электр энергетикаси соҳасидаги ҳамкорликни, шунингдек, қўшма инфратузилма лойиҳаларини ишлаб чиқишни муҳокама қилишди.
Томонлар стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш ва энергетика соҳасидаги ўзаро алоқаларни чуқурлаштиришдан манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.
Учрашувлар натижасида икки мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминлаш ва қўшма лойиҳаларни ишлаб чиқишга қаратилган фаол мулоқотни давом эттириш тўғрисида келишувга эришилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон глобал энергетикада муҳим роль ўйнашда давом этмоқда.