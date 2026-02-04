Қозоғистон ва Покистон товар айланмасини 1 млрд долларга етказишни мақсад қилмоқда
АSTANА. Kazinform – Ўтган йил якунларига кўра, Қозоғистон ва Покистон ўртасидаги товар айланмаси икки баробарга яқин ошиб, 105,6 млн АҚШ долларига етди.
Ўзаро савдо ўсиши икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада кенгайтириш учун мустаҳкам асосларнинг мавжудлигини тасдиқламоқда.
Ўрта муддатли истиқболда томонлар ўзаро товар айланмаси ҳажмини 1 млрд долларга етказишни мақсад қилмоқда. Бу ҳақда ҚР Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев Исломободда бўлиб ўтган Покистон Ислом Республикасининг Савдо вазири Жам Камол Хон билан икки томонлама учрашувда муҳокама қилди.
Музокаралар давомида томонлар ўзаро савдо ҳажмини оширишга қаратилган алоҳида ташаббуслардан тизимли ишга ўтишга қизиқиш билдиришди. Арман Шаққалиев товар айланмасини ошириш бўйича иқтисодиётнинг аниқ секторларини белгилашни, шунингдек, ушбу мақсадга эришишга қаратилган тадбирлар ва амалий қадамларни белгилашни таклиф қилди.
Ушбу механизмни амалга ошириш энг юқори савдо-иқтисодий салоҳиятга эга устувор соҳаларга, жумладан, агросаноат мажмуаси ва озиқ-овқат маҳсулотларига, кимё ва нефть-кимё саноатига, металлургияга, машинасозлик ва фармацевтика соҳасига устувор эътибор қаратишни кўзда тутади.
— Ўзаро товар айланмасини 1 млрд АҚШ долларига етказиш мақсадига эришиш учун QazTrade ва TDAP ташаббусларни амалга оширишнинг асосий операторлари сифатида белгиланади. Бу бизнесни қўллаб-қувватлаш, тўғридан-тўғри B2B-контактларни ташкил этиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш бўйича тизимли ишни таъминлаш имконини беради, — деди Арман Шаққалиев.
Ўз навбатида, Покистон Ислом Республикасининг Савдо вазири қозоғистонлик томоннинг ташаббусини қўллаб-қувватлади.
— Покистон Қозоғистон билан савдо алоқаларини ривожлантиришга алоҳида аҳамият беради. Қозоғистон Марказий Осиёдаги энг йирик иқтисодиёт бўлибгина қолмай, балки минтақадаги Покистоннинг энг йирик экспорт бозори ҳамдир, — деди Жам Камол Хон.
Учрашув якунлари бўйича баённома имзоланди. Унда ўзаро келишувни амалга ошириш бўйича QazTrade ва TDAPга тегишли вазифалар юклатилди.
Эслатиб, Қозоғистон ва Покистон ўртасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлари ва унинг келгусидаги ривожланиш имкониятлари ҳақида ёзган эдик.