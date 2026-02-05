Қозоғистон ва Покистон шахмат бўйича ҳамкорликни ривожлантирмоқда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон ва Покистон ўртасидаги шахмат бўйича ҳамкорлик янги босқичга кўтарилмоқда, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон шахмат федерациясига таяниб.
Қозоғистон Президентининг Покистонга ташрифи доирасида Исломободда спорт ва таълим орқали дўстликни мустаҳкамлашга қаратилган тадбирлар айни пайтда ўтказилмоқда. Қозоғистон шахмат федерацияси ўз тажрибасини покистонлик ҳамкасблари билан фаол баҳам кўрмоқда. Қозоғистонлик мутахассислар маҳаллий ёшлар ва миллий терма жамоа билан ҳамкорлик қилмоқда, ўқув-машғулотлар ва турнирлар ташкил қилмоқда. Бундай ташаббуслар ақл-заковат ва инновацияларни ривожлантиришга умумий қизиқишни таъкидлайди.
Шунингдек, ташриф давомида икки мамлакат бизнес ва ҳукумат вакилларини бирлаштирган "Қозоғистон-Покистон" бизнес форуми бўлиб ўтди. Маърузачилар орасида CEO Freedom Holding Corp., шунингдек Қозоғистон шахмат федерацияси президенти Тимур Турлов ҳам чиқиш қилди. У ўз нутқида шахматнинг ишончни мустаҳкамлашдаги ролини таъкидлади. Kazchess президенти спорт лойиҳалари иқтисодий алоқалар учун пойдевор қўйишини таъкидлади.
“Биз бир неча йиллардан бери Покистон билан биргаликда шахматни ривожлантириб келяпмиз. Қозоғистонлик мутахассислар маҳаллий ёшлар, жумладан, миллий терма жамоа ўйинчилари билан ишлайди. Шу кунларда Исломободда федерациямиз томонидан тайёрланган ва жиҳозланган замонавий шахмат дарслари очиляпти. Бу бизнинг дўстлигимизнинг жонли аксидир, шунингдек, Қозоғистон ва Покистон инсон капитали ҳамда келажак авлодларни ривожлантиришга умумий садоқатга эга эканлигидан далолат беради. Бизнес форумда ақл-заковат ва инновацияларга бўлган талаб бизнес ҳамжамияти томонидан тўлиқ баҳам кўрилиши аниқ бўлди. Мамлакатларимизни ёш аҳоли, рақамли технологияларга муҳаббат ва етакчиликка содиқлик бирлаштиради. Биз бир-биримизни мустаҳкамлашимиз мумкин ва биз буни раҳбарларимизнинг сиёсий иродаси ва юқори даражадаги ўзаро ишончга таяниб амалга оширамиз”, - деди Қозоғистон шахмат федерацияси президенти Тимур Турлов.
«Dostyq» спорт марказида шахмат академиясининг очилиши ажойиб воқеа бўлди. Маросимда Қозоғистон шахмат федерациясининг биринчи вице-президенти Дармен Садвақасов иштирок этди. Федерация маконни таъмирлаш ва жиҳозлаш, замонавий ўқув ускуналарини ўрнатиш ишларини амалга оширди. Очилиш маросимида йил учун қўшма тадбирлар режаси имзоланди. Унга машғулотлар, маҳорат дарслари ва турнирлар киритилган.Шунингдек, Дармен Садвақасов бир вақтнинг ўзида Покистон ёшлар терма жамоаси аъзоларига қарши кўргазмали ўйин ўтказди. Бундай учрашувлар ёш шахматчиларни илҳомлантиради ва уларнинг маҳоратини амалда намойиш этади. Улар покистонлик ўйинчиларга тажрибали мутахассислардан тактика ва стратегияларни ўрганиш имконини беради.
"Биз Покистон шахмат федерацияси билан уларнинг болалалари Қозоғистонга мусобақаларга келишлари ҳақида келишувга эришдик. Шунингдек, биз қозоғистонлик мураббийларни покистонлик болалар билан ишлаш учун юборамиз. Бизда дунёдаги энг кучли ёшлар жамоаларидан бири бор ва биз ўз тажрибамиз билан ўртоқлашишга тайёрмиз. Бу ерда катта салоҳият мавжуд: етти миллион бола шахмат ўйнайди. Замонавий технологиялар ва танлов усулларини жорий этишимиз керак. Ҳозирда улар асосий даражада", - деди Қозоғистон шахмат федерациясининг биринчи вице-президенти Дармен Садвақасов.
Қозоғистоннинг Покистонга билим ва технологиялар экспорти тобора кенгайиб боряпти. Қозоғистонлик мураббийлар дарслар ўтказиш ва чемпионларни тайёрлаш усуллари билан ўртоқлашиш учун Исломободга келяптилар. Покистонлик болалар Қозоғистондаги турнирларга таклифномалар оляптилар, у ерда улар тенгдошлари билан рақобатлашадилар ва янги ёндашувларни ўрганадилар. Онлайн машғулотлар ва истеъдодларни танлаш учун рақамли платформалар жорий этиляпти. Бу қадамлар Покистонда шахматни ривожлантиришга ва мамлакатлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашга хизмат қиляпти. Натижада, икки давлат ёшлари ақл ва ижодкорликка эътибор қаратиб улғаймоқда.