    Қозоғистон ва Озарбайжон тинч атом энергияси соҳасида ҳамкорликни мустаҳкамлайди

    ASTANА. Кazinform — ҚР Атом энергияси агентлигида раис Алмасадам Саткалиев ва Озарбайжон Республикаси энергетика вазири Парвиз Шаҳбозовнинг ишчи учрашуви бўлиб ўтди.

    учрашув
    Фото: Атом энергияси агентлиги

    Учрашув конструктив ва ишчан руҳда ўтди.

    Асосий эътибор ядро саноати ва ядро технологияларидан тинч мақсадларда фойдаланиш соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилди.

    Томонлар қуйидаги масалаларни кўриб чиқдилар:

    • ядро саноатини тартибга солиш ва назорат қилиш бўйича тажриба алмашиш;
    • ядро ва радиациявий хавфсизликни таъминлаш;
    • атроф-муҳит мониторинги ва радиоактив материалларни бошқариш;
    • мутахассисларни тайёрлаш ва малакасини ошириш;
    • замонавий технологияларни жорий этиш ва диверсификация қилиш истиқболлари.

    — Қозоғистон ва Озарбайжон — қардош давлатлар. Бизни тарихий ришталар ва хавфсиз ва тинч атом энергетикасини ривожлантиришга бўлган умумий интилиш бирлаштиради. Биз тажриба алмашишни давом эттириш ва давлатларимиз ва минтақамиз манфаати учун ҳамкорликни мустаҳкамлаш ниятидамиз, — деди Алмасадам Сатқалиев.

    Учрашув якунлари бўйича томонлар шериклик муносабатларини чуқурлаштиришдан манфаатдор эканликларини билдирдилар ва ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга тайёр эканликларини тасдиқладилар.

    Эслатиб ўтамиз, Алмати вилоятида иккита АЭС қурилиши режалаштирилган.

    Энергетика Атом энергияси Алмасадам Сатқалиев Озарбайжон
