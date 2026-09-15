Қозоғистон ва Корея архив ишларида СИ технологияларидан фойдаланишни режалаштирмоқда
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Президенти архиви ва Корея Республикаси Миллий архиви ҳамкорлик тўғрисида янги меморандум имзолади. Ҳужжат Давлат раҳбарининг Корея Республикасига расмий ташрифи доирасида қабул қилинди ва икки муассаса ўртасидаги қарийб ўн йиллик ҳамкорликнинг янги босқичига йўл очди.
Меморандумни Қозоғистон Республикаси Президенти архиви директори Алия Мустафина ва Корея Республикаси Миллий архиви президенти Ли Ён Чхуль имзолади.
Ушбу ҳужжат икки мамлакат архивчилари ва тадқиқотчиларига ҳужжатларни биргаликда қидириш ва ўрганишга қаратилган янги лойиҳаларни амалга ошириш имконини беради.
Меморандум тажриба алмашиш ва мутахассисларнинг малакасини ошириш, қўшма илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, халқаро таълим лойиҳалари ва профессионал тадбирларда иштирок этишни назарда тутади.
Учрашув давомида томонлар архив ишларини рақамли ривожлантириш ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш масалаларини ҳам муҳокама қилишди. Корея Республикаси рақамли технологиялар ва электрон ҳукумат соҳасида илғор тажрибага эга. Шу муносабат билан, кореялик мутахассислар билан тажриба алмашиш қозоғистонлик архивчилар учун янги технологик ечимларни ўзлаштириш ва уларни архив соҳасига жорий этиш имкониятларини кенгайтиради.
– Қозоғистон ва Корея Республикаси ўзаро ишончга асосланган тез ривожланаётган дўстона муносабатлар билан боғланган. Ишончим комилки, икки архив ўртасидаги ҳамкорлик мамлакатларимиз ўртасидаги профессионал ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашнинг муҳим йўналишларидан бирига айланади. Биз Корея томонининг ҳамкорлик қилиш ниятини юқори баҳолаймиз. Бугун имзоланган меморандумни аниқ ҳаракатлар билан давом эттиришдан манфаатдормиз. Келажакда қўшма лойиҳаларни аниқлаймиз ва янги ташаббусларни амалга оширишни бошлаймиз, деб ишонамиз, — деди Алия Мустафина.
Қозоғистон ва Корея архивлари ўртасидаги ҳамкорлик тарихи қарийб ўн йилни ташкил этади. Икки томонлама муносабатлар 2016 йил 28 октябрда ҚР Президенти архиви раҳбариятининг Сеулга ташрифи давомида бошланган. Ўша пайтда томонлар биринчи ҳамкорлик меморандумини имзоладилар.
2017-2019 йилларда ҚР Президенти архиви мутахассислари Корея Республикасида Records and Archives Management Program халқаро дастури доирасида бир нечта амалиёт ўташди. Қозоғистонлик мутахассислар электрон ҳужжатларни бошқариш, рақамли сақлаш, ҳужжатларни рақамлаштириш ва архив материалларини тиклаш соҳаларида Корея тажрибасини ўрганадилар.
Кореялик архивчилар Қозоғистонда ташкил этилган профессионал лойиҳаларда ҳам мунтазам равишда иштирок этадилар. Корея Республикаси Миллий архиви вакиллари ҚР Президенти архиви томонидан ўтказиладиган Ёш архивчиларнинг Халқаро ёзги мактабида эксперт ва маърузачилар сифатида электрон ҳужжатлар билан ишлаш ва архив фондларини рақамлаштириш бўйича ўз тажрибалари билан ўртоқлашдилар.
2022 йилда кореялик мутахассислар Қозоғистон архивчиларининг I Конгрессида иштирок этишди ва ҳужжатларни бошқаришни стандартлаштириш бўйича ўз тажрибаларини тақдим этишди.
Замонавий дипломатик ва иқтисодий алоқалардан ташқари, икки мамлакатни умумий тарихий хотира ҳам боғлайди. Қозоғистон Республикаси Президенти архивида Қозоғистондаги корейслар тарихи ва ХХ асрнинг муҳим даврларига оид ҳужжатлар сақланади.
Ушбу материаллар бизга корейс диаспораси тарихини, унинг Қозоғистонга кўчиб ўтишини, янги муҳитга мослашиш жараёнини ва мамлакатимиз ривожига қўшган ҳиссасини ўрганиш имконини беради. Шу нуқтаи назардан, икки мамлакат архивлари ўртасидаги ҳамкорлик нафақат профессионал алоқаларни ривожлантириш, балки умумий тарихий меросни ўрганиш ва сақлаш учун ҳам муҳимдир.
Эслатиб ўтамиз, Президент Hanwha Group вице-раиси Ким Дон Вонни қабул қилди.