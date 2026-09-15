Президент Hanwha Group вице-раиси Ким Дон Вонни қабул қилди
ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Hanwha Group вице-раиси Ким Дон Вонни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда.
Учрашувда қозоқ-корея инвестициявий ва технологик ҳамкорлигининг истиқболли йўналишлари муҳокама қилинди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикаси билан стратегик шерикликни юқори баҳолашини таъкидлади.
Президентнинг айтишича, Қозоғистон Hanwha Group компаниясини Корея Республикасининг бир қатор стратегик аҳамиятга эга соҳаларда халқаро мавқеи мустаҳкам бўлган етакчи бизнес гуруҳларидан бири сифатида кўради.
Давлат раҳбари Қозоғистонда миллий сунъий интеллект экотизимини шакллантириш ва рақамли инфратузилмани ривожлантириш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилаётганини айтди.
Президент Hanwha Group компаниясига Қозоғистондан Марказий Осиё бозорига чиқиш учун технологик майдон сифатида фойдаланиб, қўшма лойиҳаларни амалга оширишни таклиф қилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Hanwha Group компанияси билан ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканини тасдиқлади ва эришилган келишувлар ўзаро манфаатли аниқ лойиҳаларга айланишига ишонч билдирди.
Ўз навбатида, Ким Дон Вон Hanwha Group 1997 йилда Қозоғистон билан ҳамкорликни бошлаган илк корея корпорацияларидан бири эканини таъкидлади. Шунингдек, у мамлакатдаги рақамлаштириш жараёнида ва турли лойиҳаларни амалга оширишда иштирок этиш имкониятини катта қизиқиш билан қабул қилганини қайд этди.