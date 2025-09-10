OZ
    Қозоғистон ва Конго қандай ҳужжатларни имзолади

    ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Феликс Чисекеди Қўшма баёнот қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Қозоғистон ва Конго қандай ҳужжатларни имзолади
    Фото: Ақорда

    Музокаралар якунлари бўйича Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Конго Демократик Республикаси Президенти Феликс Чисекеди Қўшма баёнот қабул қилди.

    Бундан ташқари, кончилик ва геология соҳасида дипломатик маслаҳатлашувлар ва ҳамкорликка оид идоралараро ҳужжатлар имзоланди.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Конго Президентини ақордада кутиб олди.

