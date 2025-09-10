OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:20, 10 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Конго Демократик Республикаси Президентини кутиб олди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада мамлакатга давлат ташрифи билан келган Конго Демократик Республикаси Президенти Феликс Чисекедини кутиб олди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Конго Демократик Республикаси Президентини кутиб олди
    Фото: Ақорда

    Дастлаб Қасим-Жомарт Тоқаев ва Феликс Чисекеди расмий делегация аъзоларини бир-бирларини таништирдилар.

    Шундан сўнг, мартабали меҳмонни ташрифи муносабати билан тантаналар залида саф тортган фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига рапорт берди.

    кутиб олиш
    Фото: Ақорда

    Президент оркестри икки давлат мадҳияларини ижро этди.

    фахрий қоровул
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Конго Демократик Республикаси Президенти мадҳияларни тинглаб бўлгач, Қозоғистон Республикаси Давлат Байроғи томон гилам бўйлаб юришди.

    кутиб олиш
    Фото: Ақорда

     

    Унинг олдига етиб келганларида, меҳмон тўхтаб, бир оз таъзим қилиб, ҳурмати бажо келтирди. Кейин Конго Демократик Республикаси Президенти ва Қозоғистон Президенти фахрий қоровул сафидан ўтди. Фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашдилар.

    Тоқаев ва Чисекеди
    Фото: Ақорда

    Ҳозирда юқори даражадаги музокаралар олиб борилмоқда. Улар икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қиладилар.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари август ойи охирида Конго Президентининг махсус вакили Патрик Мпойи Луабеяни қабул қилган эди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Конго Республикаси Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!