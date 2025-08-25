11:51, 25 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистон Президенти Конго Демократик Республикаси Президентининг махсус вакилини қабул қилди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Конго Демократик Республикаси Президентининг махсус вакили Патрик Мпойи Луабеяни қабул қилди, дея хабар беради Кazinform агентлиги Ақордага таяниб.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Патрик Мпойи Луабеяни кутиб олар экан, унинг ташрифини Қозоғистон ва Конго Демократик Республикаси ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳолашини таъкидлади.
Патрик Мпойи Луабея Қасим-Жомарт Тоқаевга учрашув учун миннатдорчилик билдириб, Конго Демократик Республикаси Президенти Феликс Чисекедининг махсус мактубини етказди.
Учрашувда КДР Президентининг Қозоғистонга бўлажак ташрифига тайёргарлик кўриш масалалари, шунингдек, икки томонлама ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари муҳокама қилинди.