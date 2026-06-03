Қозоғистон ва Кипр қандай келишувларни имзоладилар
ASTANA. Kazinform – Кипр Президенти Никос Христодулидиснинг Қозоғистонга расмий ташрифи давомида икки мамлакат ўртасида таълим, фан, рақамлаштириш, маданият, спорт ва инвестиция соҳаларида ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган меморандумлар ва келишувлар имзоланди.
Мустақиллик саройида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Кипр Президенти Никос Христодулидис ўртасида бўлиб ўтган кенгайтирилган музокаралардан сўнг икки томонлама ҳужжатлар алмашинуви маросими бўлиб ўтди.
Хусусан, Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев ва Кипр Республикаси Ташқи ишлар вазири Константинос Комбос олий ва олий таълимдан кейинги таълим ҳамда фан соҳаларидаги ҳамкорлик тўғрисидаги идоралараро меморандум билан алмашдилар.
ҚР Бош вазири ўринбосари - Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев ва Кипр Тадқиқот, инновация ва рақамли сиёсат вазири ўринбосари Никодемос Дамиану ахборот-коммуникация технологиялари, электрон ҳукумат хизматлари, космик фаолият ва киберхавфсизлик соҳаларидаги ҳамкорлик тўғрисидаги идоралараро меморандум билан алмашдилар.
ҚР Бош вазири ўринбосари - Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева ва Кипр Республикаси Ташқи ишлар вазири Константинос Комбос маданий ҳамкорлик тўғрисидаги идоралараро меморандумни имзоладилар.
ҚР Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов ва Кипр Республикаси Ташқи ишлар вазири Константинос Комбос спорт соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги идоралараро меморандумни имзоладилар.
Қозоғистон Халқаро савдо палатаси бошқаруви раиси Мурат Қаримсақов ва Кипр Савдо-саноат палатаси президенти Ставрос Ставру инвестиция ва бизнес алоқаларини мустаҳкамлаш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги битимни имзоладилар.
Эслатиб ўтамиз, 2-4 июнь кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Кипр Республикаси Президенти Никос Христодулидис Қозоғистонга расмий ташриф буюрди. Қасим-Жомарт Тоқаев Кипр Президентини Мустақиллик саройида тантанали равишда кутиб олди.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Кипр Президентига I-даражали «Достық” ордени топширгани ҳақида хабар берган эдик.