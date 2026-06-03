KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қасим-Жомарт Тоқаев Кипр Президентини Мустақиллик саройида кутиб олди

    ASTANA. Kazinform - Кипр Президенти Никос Христодулидис Давлат раҳбари билан музокаралар олиб бориш учун Мустақиллик саройига келди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Kassym-Jomart Tokayev welcomes Cyprus President at Palace of Independence
    Photo credit: Akorda

    Олий мартабали меҳмоннинг ташрифи шарафига Мустақиллик саройида фахрий қоровул саф тортди. Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.

    Kassym-Jomart Tokayev welcomes Cyprus President at Palace of Independence
    Photo credit: Akorda

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Никос Христодулидис қизил гиламчадан Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи олдига ўтдилар, шундан сўнг икки давлат раҳбарлари кичик таркибдаги учрашувни бошладилар.

    Kassym-Jomart Tokayev welcomes Cyprus President at Palace of Independence
    Photo credit: Akorda

    Музокаралар давомида Давлат раҳбарлари Қозоғистон-Кипр ҳамкорлигини янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қиладилар. Томонлар савдо-иқтисодий, инвестиция, маданий ва гуманитар алоқаларни кенгайтиришга эътибор қаратишни режалаштирмоқдалар.

    Kassym-Jomart Tokayev welcomes Cyprus President at Palace of Independence
    Photo credit: Akorda

    Учрашув якунида Қозоғистон ва Кипр ўртасида турли соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор икки томонлама ҳужжатлар имзоланиши кутилмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Кипр Президенти Никос Христодулидис Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан расмий ташриф билан мамлакатга келди.

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Кипр
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф