Қасим-Жомарт Тоқаев Кипр Президентини Мустақиллик саройида кутиб олди
ASTANA. Kazinform - Кипр Президенти Никос Христодулидис Давлат раҳбари билан музокаралар олиб бориш учун Мустақиллик саройига келди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Олий мартабали меҳмоннинг ташрифи шарафига Мустақиллик саройида фахрий қоровул саф тортди. Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Никос Христодулидис қизил гиламчадан Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи олдига ўтдилар, шундан сўнг икки давлат раҳбарлари кичик таркибдаги учрашувни бошладилар.
Музокаралар давомида Давлат раҳбарлари Қозоғистон-Кипр ҳамкорлигини янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қиладилар. Томонлар савдо-иқтисодий, инвестиция, маданий ва гуманитар алоқаларни кенгайтиришга эътибор қаратишни режалаштирмоқдалар.
Учрашув якунида Қозоғистон ва Кипр ўртасида турли соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор икки томонлама ҳужжатлар имзоланиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Кипр Президенти Никос Христодулидис Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан расмий ташриф билан мамлакатга келди.