KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Кипр Республикаси Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келади

    ASTANА. Кazinform – 2-4 июнь кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Кипр Республикаси Президенти Никос Христодулидес Қозоғистонга расмий ташриф билан келади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Kazinform

    3 июнь куни бўлиб ўтадиган музокаралар давомида президентлар икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш, савдо-иқтисодий, инвестиция ва маданий-гуманитар алоқаларга устувор аҳамият бериш истиқболларини муҳокама қиладилар.

    Шунингдек, бир қатор ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.

    Сиёсат Қозоғистон Президенти Кипр Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф