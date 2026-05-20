    Қозоғистон ва Кения бир қатор ҳужжатларни имзолади

    ASTANА. Кazinform - Икки томонлама музокаралар натижаларига кўра, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Кения Президенти Уильям Руто қўшма баёнот қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Расмий делегациялар аъзолари давлат раҳбарлари иштирокида қуйидаги ҳужжатлар билан ҳам алмашдилар:

    1. Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ҳамда Кения Республикаси Ахборот, коммуникациялар ва рақамли иқтисодиёт вазирлиги ўртасида ICT ва электрон ҳукумат соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги англашув меморандуми;

    2. Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳамда Кения Республикаси Йўл ва транспорт вазирлиги ўртасида англашув меморандуми;

    3. Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги ҳамда Кения Республикаси Туризм ва ёввойи табиат вазирлиги ўртасида англашув меморандуми;

    4. “Самруқ-Қазна” АЖ ва Давлат кончилик корпорацияси (NAMICO) ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим;

    5. «Қазақстан Ғарыш Сапары» МК» Н АЖ ва Кения космик агентлиги ўртасида Ерни масофадан зондлаш, космик тизимларни ривожлантириш ва космик технологияларни қўллаш соҳасидаги ўзаро англашув меморандуми;

    6. Астана халқаро молия маркази ва Найроби халқаро молия маркази ўртасида ўзаро англашув меморандуми.

    Кения Президентининг давлат ташрифи давомида қуйидаги ҳужжатлар ҳам имзоланди:

    1. Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ва Кения Республикаси Ташқи ишлар академияси ўртасида ҳамкорлик меморандуми;

    2. "Қозоғистон Савдо-саноат палатаси" МЧЖ ва Кения Миллий савдо-саноат палатаси ўртасида ўзаро англашув меморандуми;

    3. «Kazakh Invest» МК» АЖ ва Kenya Investment Authority ўртасида ўзаро англашув меморандуми;

    4. «QazTrade» Савдо сиёсатини ривожлантириш маркази» АЖ ва Кения Республикасининг Экспортни рағбатлантириш ва брендинг агентлиги ўртасида ўзаро англашув меморандуми.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Кения Президентини 1-даражали "Достық" ордени билан тақдирлади.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф