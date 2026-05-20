Қозоғистон ва Кения президентлари Астана халқаро молия марказига ташриф буюрди
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбарларига Қозоғистон ва Кения ўртасида инвестицияларни жалб қилиш ва халқаро молиявий ҳамкорликни кенгайтириш учун минтақавий платформа сифатида АХММ тақдим этилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Уильям Руто АИФC бошқарувчиси Ренат Бектуров томонидан марказнинг асосий фаолият йўналишлари, жумладан, капитал бозорини шакллантириш, барқарор, "яшил", ислом ва авиа молиялаштиришни ривожлантириш, шунингдек, платформада халқаро компанияларнинг иштирокини кенгайтириш чоралари ҳақида маълумот берилди.
Марказ экотизимида 90 мамлакатдан 5600 дан ортиқ компания рўйхатдан ўтган. Йиллар давомида жалб қилинган инвестициялар ҳажми 21,8 миллиард доллардан ошди.
Марказ иш бошлаганидан бери АХММ иштирокчилари мамлакат бюджетига 317,4 миллиард тенге солиқ тўлашди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Уильям Руто Қозоғистон-Кения бизнес форумида иштирок этди.